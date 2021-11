Haos u studiju zbog Jokića - Šek i Barkli stali na stranu Srbina: Da ga suspenduju? Zašto, pa i trebalo je da ga udari!

Sve više NBA legendi staje na Jokićevu stranu!

Tuča Nikole Jokića i Markifa Morisa ne prestaje da bude tema u NBA, a sada su se svega dotakli Šakil O'Nil i Čarls Barkli.

Oni već dugo godina rade kao NBA analitičari, a sada se Barkli na sam pomen tuče oduševio!

"Sviđa mi se ovo!", rekao je Barkli o potezu Jokića.

Pogledajte tu tuču:

Upitan je da li smatra da je potrebno suspendovati Jokića i on je bio vrlo jasan da nije za suspenzije, ali jeste za jednake kazne.

"Koga ćete da suspendujete? Ako suspendujete jednog, morate da suspendujete obojicu. Ne možete da suspendujete Jokića, ako ne suspendujete Morisa", rekao je Barkli.

Kao što smo vidjeli to se nije desilo, a nije se desilo ni ono što je predložio Šakil O'Nil. Na kraju je suspendovan samo srpski centar.

"Da, jednu utakmicu, zbog pravila NBA. Ali sviđa mi se šta je Jokić uradio", rekao je O'Nil.

A onda je i on podržao Jokića i detaljno objasnio zašto. Sada definitivno sve priče o tome da je Nikola nekoga udario sa leđa padaju u vodu.

"Prvo, kada me udariš, nemoj da okrećeš leđa. Ne okreći se, brate, jer ću da te udarim. Nije mi bitno, sprijeda ili pozadi. Kada si veliki, moraš da uzvratiš. Zaista mi se sviđa to što je Jokić uradio. Moris ga je namjerno udario nepotrebno. I šta će on da uradi? Udariće ga", dodao je Šek, a Barkli se složio sa njim.

Vrlo burno je reagovao na cijelu situaciju i kritike upućene srpskom centru.

"Gledam sve ove budale koji pričaju o ovome na TV-u, ali Moris je sve počeo, a Jokić se osvetio. Kažu da ga je udario sa leđa, a što mu je on okrenuo leđa? Ne možeš nekoga da udariš i da okreneš leđa", rekao je Barkli.