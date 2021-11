Dobra vijest sa treninga Zvezde: Vajt opet uzeo loptu! Nakon teške povrede, Amerikanac ponovo šutira na koš (FOTO/VIDEO)

Dva mjeseca od stravičnog pada, Eron Vajt ponovo radi kraj saigrača. Pogledajte kako za sada izgledaju njegovi treninzi.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Nemanja Stanojčić

Dan uoči utakmice Crvena zvezda - Asvel (četvrtak, 19.00), novinari su posjetili dio treninga crveno-bijelih koji je otvoren za javnost i sa njega javili dobru vijest.

Američki košarkaš Eron Vajt oporavlja se od loma ruke i počeo je i da šutira na koš. On je dva mjeseca van terena zbog teške povrede, a trener Zvezde Dejan Radonjić objasnio je kakva situacija sa njegovim povratkom.

"On je jako blizu tog pregleda, koji će odraditi sljedeće nedjelje, a na kojem ćemo dobiti dozvolu ili ne za početak treninga u kojima će moći da radi sa kontaktom. On je sad u posebnom režimu, bez kontakta, posebno kada je u pitanju lijeva ruka. Čekamo taj snimak i ako dobijemo dozvolu postepeno ćemo ga uvoditi u nove vežbe i pripremaćemo ga za početak rada sa ekipom, uz nadu da će to biti brzo", rekao je šef struke crveno-bijelih.

Pogledajte kako Vajt trenira.

Takođe, tu je i Nikola Ivanović, koji je prethodnih nedjelja odsustvovao zbog korone.

"Nikola Ivanović je poslije pauze koju je imao počeo da trenira i pokušaćemo poslije zadnjeg treninga da procijenimo da li će i koliko moći da nam pomogne. Nadamo se da će biti sa nama i da će nam dati doprinos protiv odličnog Asvela".

Novi plejmejmejker Stefan Marković potpisao je za Zvezdu i uskoro će se pridružiti ekipi.

"Još nije uradio trening sa nama i nije registrovan, na osnovu onoga što budemo vidjeli i pravila, pravićemo analizu i procjenu šta i kako dalje", rekao je Radonjić.