Šta Stefan Marković donosi Crvenoj zvezdi: Najjače oružje je još jače, sada je na redu napad (VIDEO)

Novi plejmejker se pridružio crveno-bijelima i dodatno osnažio odbranu ekipe, koja je zaštitni znak pod Dejanom Radonjićem. Za napad se još traže rješenja.

Izvor: MN PRESS

Iskusni plejmejker Stefan Marković vratio se u Srbiju poslije 11 godina i zadužio opremu Crvene zvezde.

Ugovor je potpisao u ponedeljak pred ponoć, a u međuvremenu se priključio ekipi Dejana Radonjića, za koju će debitovati poslije ljekarskih pregleda.

Osvajač srebra sa Srbijom na prvenstvu Evrope, svijeta i na Olimpijskim igrama u Riju biće značajno pojačanje za crveno-bijele, a u najnovijoj epizodi MONDO podkasta "Šesta lična", u razgovoru Miloša Jovanovića i Edina Avdića bilo je reči i o tome šta će donijeti ekipi.

"Stefan Marković je sa svojih 197 centimetara visok igrač na tim pozicijama, čvrst, igra dobru odbranu... Zvezda je godinama pokušavala da ga angažuje. Uklapa se u tom smislu jako dobro, zašto bi propustio da dovedeš Stefana Markovića? Taj profil igrača ti je potreban, domaći igrač, sa reputacijom, bivši reprezentativac, igrao po jakim klubovima u Evropi, nije uspio da nađe inostrani angažman. On je, što kažu, igrač zadatka, odigraće iz pikenrola, podijeliće neke pasove, može da brani tri pozicije", rekao je Edin.

Marković će svakako imati ulogu i napadu.

"Zvezda vjerovatno računa sa Stefanom Markovićem da pronađe neka rješenja. Kroz karijeru su njegovi procenti šuta od 30 do 35 odsto, ali mislim da će Marković vjerovatno da rasteretit Holinsa i Voltersa, koji se nisu ove godine nagledali otvorenih šuteva, pogotovo Holins", dodao je Miloš.

Kao što je i predsjednik kluba Nebojša Čović rekao - Zvezda ostaje u potrazi za rješenjima na pozicijama 'kombo' beka-šutera i centra, pošto je izvjesno da Maiku Cirbesu neće biti ponuđen ugovor do kraja sezone.

Takođe, Markovićev dolazak dovešće i do promjena u ekipi.

"Evidentno je da neko ispada iz rotacije, vidjećemo ko i vidjećemo u kakvom je stanju Nikola Ivanović, koji bi trebalo da igra protiv Asvela. Čeka se još i Vajt i sve u svemu, to je sada dosta igrača. Tu su Volters, Holins, Marković, Ivanović, Dobrić, Lazić, Lazarević... Baš je, što bi se reklo, 'nakrcana' spoljna linija, a sada ide podjela uloga, uigravanje. Čekaš Davidovca da se probudi, da li može da se probudi? U ovoj koncepciji tima odbrana nije sporna, ali potrebna je doza nepredvidljivosti u napadu, potrebno je da se tu nešto desi, da neko izmisli poene. Ko će da bude taj?", zapitao je Edin.

JOŠ SE TRAŽI RJEŠENJE ZA NAPAD

"Kad treba neko da preuzme i da pogodi dvije trojke, u ovom trenutku niko nije u toj formi. Možda bi i Dobrić mogao da uzme tu povredu, ali i on traži svoju formu, imao je povredu, probleme. Ipak, realnost je da još nemaš igrača koji je šuterski izuzetan. Simonović je u jednoj sezoni sa uloge lažne četvorke pogađao sve i svašta, ali on je sada u godinama. Ne mora to da bude pozicija 'jedan-dva'. I sa 'tri-četiri' može to da dođe, ko god može da pogodi, samo da može da veže odbranu".

Crveno-bijeli su u poslednjoj utakmici protiv Zadra nagovijestili bolji napadački ritam, ali taj problem i dalje postoji.

"Šteta što ostaje nenagrađena ovakva odbrana Zvezde, koja ostavi Panatinaikos na 48 poena, što je umijeće. Ti ne možeš u ABA ligi i Evroligi da odigraš odbranu i da računaš na veliki broj lakih poena. Toga nema. Pogledaj utakmice najjačih timova, niko nikoga ne može da potrči. U igri 'pet na pet' moraš da pronađeš rješenje", dodao je Avdić.

