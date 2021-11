"Želim Mladosti da se plasira u ABA 1!" Borac na 4:0, ali Nikolić nije zadovoljan: Povreda Boldvina kvari utisak...

Košarkaši Borca savladali su večeras Mladost iz Zemuna rezultatom 87:92 u 4. kolu ABA 2 lige.

Izvor: ABA liga/Dragana Stjepanović

Četiri meča – četiri pobjede, učinak je košarkaša banjalučkog Borca u ABA 2 ligi.

Nakon što su uz maksimalnu uspješnost završili oktobarski "balon" na Zlatiboru, igrači Dragana Nikolića isto su uradili i u Osijeku, gdje su prvo savladali Zlatibor (87:75), a onda večeras i sastav zemunske Mladosti (87:92).

Poslije prvog poluvremena, tim iz Banjaluke bio je u prednosti od 21 poena (43:64), malo je nedostajalo da to sve prospe u drugih 20 minuta, ali je na kraju uspio da "izvuče" situaciju protiv kluba gdje je sadašnji trener Borca radio od 2014. do 2016. godine.

"Prelijepe godine nosim u srcu radeći u zemunskoj Mladosti. Puno toga smo uradili, puno toga je nastavio kolega Dragan Jakovljević i podigao na jedan viši nivo. To je čovjek koji već 15 godina bez prestanka priča o meni veoma inspirativno i ja to uzvraćam. Želim mu svu sreću ovog svijeta i da ispuni svoje snove, osvoji ABA 2 i plasira se u ABA 1 jer im je to ambicija", rekao je Nikolić za TV Arena sport nakon utakmice.

Poslije četiri runde, Borac je na prvom mjestu, ali strateg Banjalučana nije u potpunosti zadovoljan. Razlog je povreda leđa meričkog plejmejkera Diantea Boldvina, zbog koje je morao ranije da završi meč.

"Volio bih da mogu da odem presrećan iz ovog 'balona', ali ova povreda Diantea Boldvina... Vidjećemo o čemu se radi, pokvarila je sveopšti utisak o učinku koji trenutno imamo."

Prvi meč po povratku iz Osijeka njegovi igrači odigraće u nedjelju, 14. novembra, u dvorani Borik protiv Širokog Brijega, a riječ je o okršaju petog kola Lige BiH.