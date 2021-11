Nestvarno! Srbija ih razbila 105 razlike, ali sad su još gore: Blamaža Albanki - nećete vjerovati kad vidite rezultat!

Ove djevojke jednostavno ne mogu da se nose ni sa jednom selekcijom...

Nevjerovatna utakmica viđena je u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u ženskoj košarci 2023. godine.

Srbija bi na tom takmičenju trebalo da brani trofej osvojen ovog ljeta, ali tamo, izvjesno je, nećemo gledati košarkašice Albanije koju su doživjele nestvaran debakl - izgubivši 106 razlike!

Poljska je savladala Albaniju na domaćem parketu 125:19! Dobro ste pročitali, nismo omanuli za jednu cifru, Albanke su zaista postigle tek 19 poena za 40 minuta igre.

Koliko su Poljakinje dominirale na ovom susretu pokazuje i učinak po četvrtinama - 38:9, 38:4, 29:2, 20:4!

Bio je to prvi meč za Albanke u kvalifikacijama, ali one su već sada prežaljene i to sa razlogom, jer ovakvi porazi su njima poprilično česti.

Od Srbije su prije dvije godine u kvalifikacijama za Evrobasket izgubile 139:34, a najubjedjiviji im je poraz protiv Ruskinja 2018. godine, kada je bilo 113 razlike - 148:35.

