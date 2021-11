Jokić nije dao na sebe! MONDO podkast o NBA ligi i o Nikolinoj frci sa Morisom! (VIDEO)

U najnovijoj epizodi MONDO podkasta, Edin Avdić i Miloš Jovanović govorili su o neizbježnoj temi - koškanju Nikole Jokića i Markifa Morisa, koja je završena padovima Amerikanca i kaznom za MVP-a lige.

Košarka je, na kraju krajeva, kontaktni sport. Do kontakta uvijek dođe, bude to u žaru borbe, bude nekad i malo grublje, nekad ovako, nekad onako, ali kontakta uvijek ima.

Ali, šta se desi kad kontakt bude nesmotren i prije svega podmukao, mogli smo da vidimo u utorak rano ujutru po našem vremenu kada je Nikola Jokić "uzvratio" Markifu Morisu nakon što mu je ovaj imao najbolju namjeru izvaliti rebra. Zvanični MVP nije dao na sebe i Moris se našao na parketu, a onda je, da citiramo jednog od Jokićevih omiljenih izvođača, "došlo do prekida filma, eto".

Dalje sve znate šta je bilo. Džimi Batler je urlao na pomoćno osoblje, ekipa Majamija čekala je Denverove igrače ispred svlačionice, braća Moris su lajala po Tviteru, braća Jokić su uzvratila (i za nepunih 24 sata skupili više od 50 hiljada pratilaca), Nikola je dobio jedan meč suspenzije, a svi već gledaju šta će biti dalje kad Denver bude igrao protiv Majamija i Los Anđeles Klipersa.

"Da budem iskren, reakcija je bila apsolutno primjerena, pametno je postupio jer ga nije udario šakom, već je bio bodiček. Markif Moris je jedini čovjek koji je pao dva puta. On pada, oni ga dižu, on pada... Pa još samo da doziva Adrijanu kao u Rokiju i scena da bude kompletna", rekao je Edin.

"U svakom slučaju ne smiješ da daš na sebe, Jokić je korektan ruci, dobije udarac po ruci, on udara. Ovaj potez je bio potpuno bespotreban. Pričao sam već da Markus Moris nije pretprošle sezone namjerno startovao na Dončića. Bio sam ubijeđen da nije to namjerno uradio, previše mi je to bilo kompleksno. A, nekoliko naših igrača mi je reklo da jeste namjerno. I sad kad opet to pogledam, jeste namjerno" Da se nije okrenuo, oni bi se tu boli nosovima, čelima, malo naguravanje. Ovako kad si se okrenuo...", dodao je Avdić.

Međutim, daleko da je to jedini "rijaliti" ove nedjelje u NBA. Konačno se desila i ta najavljivana "afera Sarver", pa će Miloš i Edin popričati malo i o tome. A kao šlag na tortu, tu su i trejd scenariji za Bena Simonsa i Kajrija Irvinga, i uopšte se nećete iznenaditi kad čujete koja ekipe se spominju kao interesenti...

Pregled lige je tu kao i po običaju, a neke ekipe su malo iskočile. Na istoku, lider tabele su trenutno Vašington Vizardsi koji igraju na jako visokom nivou. Tu su blizu Čikago, Bruklin i Filadelfija, dok su Majami i Njujork pomalo posustali.

Klivlend, međutim, ne posustaje – oni i dalje igraju odlično, pa će biti malo više reči i o njima. Atlanta i Milvoki i dalje čekaju da se "podignu", a Hoksi već polako brinu svoje navijače jer je skor 4-8 mimo očekivanja. U sličnoj "kaši" je i Boston, a bolje dane najavljuju i Indijana Pejsersi. Na dnu, međutim, stare priče – Orlando i Detroit, iako se ovi prvi malo i zakoprcaju sa vremena na vrijeme.

Na zapadu ništa novo, reklo bi se – Golden Stejt je i dalje ubedljivo prvi, ne samo u konferenciji već i u cijeloj ligi. Prva pratnja su Juta i Finiks, a aktuelni vicešampion je trenutno u jakoj seriji od šest uzastopnih pobjeda. U odsustvu Diandrea Ejtona pojavio se tu Frenk Kaminski, uz naravno standardne Bukera, Pola i Bridžisa.

"Digli" su se i Los Anđeles Klipersi, u kojima Pol Džordž tiho igra gotovo MVP sezonu za sada. Dalas i Denver su "tu negdje", a Los Anđeles Lejkersi su već ovako rano u sezoni postali tim koji itekako vrijedi pratiti svaku utakmicu jer se na njihovim mečevima zaista svašta dešava, i jednako je vjerovatno da pobijede Voriorse i izgube od Oklahome!

Kad već pominjemo Oklahomu, treba reći da imaju tri pobjede u nizu i igraju malo iznad očekivanja. Sakramento, Memfis i Portland se pozicioniraju oko plej-in mjesta, Minesota je očekivano pala poslije odličnog starta, a San Antonio je i dalje „tu negdje, okolo“. U „cirkusu“ ništa novo – Hjuston vuče niz od devet, a Nju Orleans od osam poraza, i ne djeluje kao da će uskoro da se poprave. Od Zajona, inače, i dalje ni traga ni glasa...

Uživajte u pregledu, a u utorak ide ABA!