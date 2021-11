Radonjić otkrio Vajtovo stanje: Rusi prijete crveno-bijelima, a svi čekaju da se Amerikanac pridruži timu!

Dejan Radonjić je pred meč sa Uniksom pričao i o Eronu Vajtu.

Crvenu zvezdu čeka tim koji je u velikom usponu forme. U dvorani "Aleksandar Nikolić" će sutra dočekati ekipu Uniksa (19h).

Ruski tim je u posljednjih pet mečeva ostvario četiri pobjede, a ona protiv Armanija je bila dovoljno upozorenje za sve (97:71).

Uoči tog meča je Dejan Radonjić pričao o sledećem protivniku, stanju u ekipi i svemu što prati crveno-bijele od starta nove sezone.

"Uniks je u posljednjim nedeljama u sjajnoj formi. Igraju stvarno odlično i ostvarili su neke velike pobjede. Dobri su u oba pravca i spremni da igraju na visokom nivou. Ofanzivno su potentni, atletski dobri, mogu mnogo toga da naprave. Savladali su neke ekipe koje su ponajbolje u ovom trenutku, dobili su taj Armani sa velikom razlikom, pre toga i Real. Imaju nekoliko trijumfa poslije nešto slabijeg početka sezone", počeo je Radonjić.

Svjestan je šta čeka njegove izabranike.

"U ovom trenutku je to ozbiljan izazov za nas. Biće potrebno da igramo dobro, da im pariramo, da iskontrolišemo njihov kvalitet, da damo sve od sebe. Igramo protiv kvalitetnog tima koji je u dobroj formi. Moramo mi da budemo dobri, da bismo došli do situacije da dođemo do pobjede."

Kada je u pitanju zdravstveni bilten trofejni stručnjak je otkrio neke detalje.

"Izašli smo iz tog nekog teškog mikrociklusa i koji je proizveo problematiku, trudili smo se da na najbezbolniji način prođemo kroz taj ritam. Kroz nekih par treninga smo pokušali da uradimo što više moguće, da se oporave povređeni igrači, da izađemo odatle na zadovoljavajući način. Sve vrijeme je prisutan taj osjećaj da stalno nešto može da se desi, u ovom trenutku su svi osim Vajta u treningu. Neki sa manjim problemima, ali se nadam da će se manje pričati o tome u narednom periodu."

Na kraju je upitan i kada bi Eron Vajt mogao da se nađe na parketu.

"Sljedeće sedmice ćemo znati koliko je Vajt blizu povratka", zaključio je Radonjić.