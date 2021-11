Ostoja Mijailović o derbiju: Ne sviđa mi se što neki hoće da osvoje trofeje van terena!

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je o uspjesima svog kluba ove sezone, ali i o tenziji na nekim ključnim mečevima.

Izvor: MN PRESS

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović gostujući na TV Prva govorio je o aktuelnoj sezoni, pobjedama i porazima, ali i o nekim incientima van terena.

Na početku je istakao da je zadovoljan dosadašnjim dijelom sezone i da su neki porazi morali da dođu.

"Možemo sasvim biti zadovoljni, sigurno da smo htjeli da dobijemo sve utakmice, ali to nije realno, niko nije osvojio neki trofej bez poraza. To je jedno teško gostovanje u Andori koje smo izgubili na pola koša razlike, ali smo takvu utakmicu dobili protiv Hventuda. Drugi poraz je protiv evroligaške ekipe u ABA ligi. Borili smo se, ali to nije bilo dovoljno", istakao je on.

Najavio je da su ciljevi jasni, da se ekipa bori za svaki trofej ove sezone.

"Do kraja sezone ćemo se boriti za osvajanje svih trofeja. Vratio se Željko Obradović, Partizan je pokazao ambicije kada se on vratio i kada je napravio sastav ekipe kakav imamo danas. To je mlada ekipa, mladi momci, a neki od njih koji su igrali za velike klubove u najjačim ligama. To su mladi momci koji će sigurno da rastu i zbog toga je Partizan u prednosti", dodao je on.

Ipak upozorava da ništa ne dolazi preko noći i da se mora biti oprezan.

"Ono što mi se nije dopalo je što je svima njima stavljen teret na leđa da sve mora da se osvoji ove sezone. Sezona je duga i mi smo imali prije dvije sezone situaciju kada smo bili na putu da osvojimo sve, ali je sezona prekinuta zbog kovida", prisetio se.

Ove sezone je cilj pre svega dobra organizacija uz naravno rezultate.

"Nismo jedini koji hoće da osvoje trofeje. Postoji mnogo klubova sa velikim ambicijama u Evroligi i Evrokupu, a naš cilj je dobra organizacija do kraja sezone, da se niko ne povredi na utakmicama Partizana, da bude mir na tribinama, da na jedan fer i sportski način završimo sezonu i da probamo isključivo na terenu da osvojimo trofeje",rekao je on i nastavio:

"Nikada mi se nije dopadalo kada neke ekipe ili neki ljudi koji učestvuju u sportu pokušavaju da osvoje trofeje van terena. Bili ste svjedoci zadnje tri završnice ABA lige gdje ste vidjeli da nigdje u Evropi ne postoje takve završnice. Sa toliko tenzije, mržnje, toliko napada... Naš cilj će biti da to prevaziđemo", objasnio je prvi čovek KK Partizan.

Pitanje koje se nameće je kako se takve stvari prevazilaze?

"Jednostavno svako nešto mora da da. Sada posljednji derbi kada smo igrali ja sam lično imao poziva od mnogo novinara, apsolutno niti jednom novinaru nisam odgovorio na bilo kakav komentar", istakao je Mijailović.

Priznaje da je ranije pravio neke greške, ali sada se to neće ponavljati.

"Situacija je veoma jednostavna. Ja sam mlad ušao u sve ovo i negdje sam u startu griješio jer sam htio svakome da odgovorim na svaki napad ne procenjujući zbog čega se on dešava. Kada vas neko izaziva da vas odvuče na svoj teren, da vas odvuče sa parketa vi tu gubite. Ja ne želim da se svađam i napadam, ali sam kao predsjednik Partizana dužan da zaštitim igrače i trenere", objasnio je on.

Na prethodnom "večitom derbiju" bili je mnogo napetosti, kako prije meča tako i na samoj utakmici.

"Ja nisam htio da izlazim poslije prethodnog derbija, a druga strana je izašla i rekla da ne zna zašto se naduvao ovakav balon pred derbi. Normalan čovjek može da postavi pitanje a ko ga je naduvao? Ja ga nisam naduvao, nisam ga čak ni doduvavao, nisam učestvovao u njemu niti bilo ko u Partizanu. Takve stvari ne trebaju, apsolutno ne trebaju nikome", ističe Mijailović.

Na upravama je velika odgovornost da svojim ponašanjem daju primjer navijačima.

"Navijači su ljudi koji dođu da navijaju i oni mnogo gledaju u klub i u upravu kako se ponašaju. Mi zato ne moramo da se volimo, ali moramo da se poštujemo da bi te utakmice imale smisla. Ljudu ne mogu da shvate koliko je opasno da kada na našu utakmicu dođe 17-18 hiljada ljudi protiv Budućnosti, koliko je tu opasno išta podgrijvati", naglasio je predsednik KK Partizan.

On se potom još jednom osvrnuo na povratak Željka Obradovića u Partizan.

"Velika je čast za našu zemlju što se Željko Obradović poslije devet titula evropskog šampiona vratio u našu zemlju. Pritom se vratio sa 61 godinom i najjačoj eri za sportskog radnika, kada sportski radnik ima i snagu i iskustvo, to je velika poruka za našu zemlju i to je snaga Partizana", dodao je on.

Bilo je riječi i o uvredama koje je Obradović dobio od jednog dijela navijača Crvene zvezde na tom meču.

"Vi imate situaciju na prošlom derbiju, gdje nisu svi navijači, ali je po našoj analizi organizovana grupa od 200 navijača Zvezde 40 minuta vrijeđala našeg najboljeg trenera. On se izdigao iznad toga, niti jednu reč nije rekao", rekao je Mijailović.

Na kraju se osvrnuo i na uvrede upućene Nebojši Čoviću i njegovoj porodici na utakmici ABA lige između Partizana i FMP-a.

"Vređanje ka Nebojši Čoviću i njegovoj porodici ja nikada nisam podržavao, nikada nisam učestvovao u tome, a nažalost u vređanju nekih iz Partizana neki ljudi su učestvovali", istakao je on i poentirao:

"To mora da prestane sa obje strane, mi sa takvim sceama gubimo ugled u evropskoj košarci."