Šokantne fotke - NBA zvijezda ima 140+ kilograma: Zvali ga "novi Lebron" zbog mišića, sad ne liči na košarkaša! (FOTO)

Morao je na pauzu zbog povrede, a kada se vrati na teren više neće ličiti na istog košarkaša. Kako će Zajon Vilijamson uopšte trčati i kako će to izdržati koljena?

Izvor: Profimedia/Twitter/TheNBACentral/Screenshot

Američki košarkaš Zajon Vilijamson još od maja nije bio na parketu pošto ga muči povreda, a došlo je do novog prolongiranja njegovog povratka na teren i tako je neizvjesno kada ćemo ga videti u dresu Pelikansa.

Ne samo da se nije u potpunosti oporavio, nego je pitanje i kada će doći do optimalne forme. Već mjesecima je jasno da se Zajon Vilijamson neverovatno zapustio tokom perioda odsustva sa terena, a čini se da kada ga god vidimo u "civilu" djeluje kao da se još više ugojio.

Nezvanične informacije govore da Vilijamson, inače prvi pik sa drafta 2019. godine, ima trenutno više od 140 kilograma, a sudeći po novim fotografijama, to "više" baš može da bude više...

Na utakmici na kojoj je Hjuston ispisao istoriju američkog sporta pobijedivši Nju Orleans, Zajon je djelovao baš gojazno.



Navijači se nadaju da je sve to do ugla kamere i odkeće, i da Zajon zaista nije toliko ogroman kako se čini, ali sve su prilike da je nezdrava hrana i manjak kretanja uticali na to da se njegov izgled baš promijeni.

Kada je došao u NBA ligu kao najveći talenat sa koledža o njemu se pričalo kao o "novom Lebronu". Nevjerovatno je jak i mišićav, ali to se sada već drastično promijenilo i postoji strah kako će njegova koljena izdržati kilažu po kojoj je trenutno najteži košarkaš u NBA ligi.

Podsjetimo, Zajon nije "centar teškaš", nego se od njega očekivala eksplozivnost, a uz nove fizičke karakteristike zaista je pitanje kako će to uspeti da izvede.

Čak su mu se i Šakil O'Nil i Čarls Barkli smijali zbog toga...