Obradović upozorava - oni su dobili oba evroligaška tima! Željko oprezan: Znamo šta je ključ pobjede, Kuruks ne putuje!

Željko Obradović je iznio svoja očekivanja uoči puta u Francusku.

Izvor: MN PRESS

Poslije male pauze zbog reprezentativnih obaveza se ponovo igra Evrokup. Košarkaše Partizana očekuje put u Francusku.

Tamo ih čeka ekipa Metropolitana. Tima koji u domaćem šampionatu ima skor 9-1, a u Evropi su na 3-2.

Uoči puta u Francusku trener srpskog tima Željko Obradović je oprezan. Posebno zbog činjenice da je naredni protivnik savladao Monako na svom terenu (108:81) i Asvel u gostima (64:84).

"Vodi ih izvanredan trener Vensan Kole. Činjenica je da su prvi u Francuskoj. Igrali su protiv obje evroligaške ekipe Monaka i Asvela, dobili su Asvel skoro 20 razlike ako se dobro sjećam. Imaju organizovanu igru", rekao je Obradović.

Zna šta bi mogao da bude ključ uspjeha.

"Za njih je najvažnije da igraju dosta u tranziciji, imaju linije trčanja koje su odlične, daju mnogo lakih poena tako. Ključ utakmice je da sprečimo kontru i tranziciju i da ne dozvolimo njihovim glavnim igračima da dolaze do lakih situacija za šut. Pored tranzicije imaju dosta akcija za šutere, igraju strpljivo i pametno. Moramo da odigramo mnogo dobar meč ako želimo da imamo šansu za pobjedu."

Pogledajte 00:15 Trening Partizana pred Levaloa Trening Partizana pred Levaloa Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Kada je u pitanju zdravstveni bilten neće igrati Rodions Kuruks koji ima lakšu povredu zadobijenu u dresu Letonije.

"Svi osim Kuruksa su zdravi, a on neće putovati sa nama."

Crno-bijeli su u ABA ligi nadoknadili minus od 14 poena i savladali Igokeu, pa su predstavnici medija pitali trenera i da li je zabrinut zbog velike potrošnje energije u tom susretu.

"Nisam zabrinut. To je uobičajeno, samo Ledej je imao veću minutažu u tom meču. Problem je bio što su neki igrači koji su bili sa reprezentacijom osjetili umor pa su dobili dan više za odmor. Priprema je bila zadovoljavajuća, na meču je bilo i dobrih i loših stvari i to analiziramo. U nekom smo normalnom ritmu odigravanja utakmica subota-utorak ili srijeda kada zapadne. Sa te strane ne može to da bude izgovor poput umora. Bitno je da smo pripremili meč, treniramo, u utorak putujemo, tamo ćemo trenirati, pa da u sriijedu odigramo na najbolji način", zaključio je Obradović.