Srbin iznenađen - nisam znao da me Cibona smijenila! Jovanović nasmijan u Beogradu, jedna rečenica je sve objasnila!

Vladimir Jovanović je ostao šokiran pitanjem o otkazu u hrvatskom klubu.

Pružila je Cibona veliki otpor, ali je na kraju morala da čestita Crvenoj zvezdi na pobjedi u 10. kolu ABA lige (86:72).

Uoči utakmice su hrvatski mediji objavili vijest da će Vladimira Jovanovića uprava kluba smijeniti poslije duela u srpskoj prestonici.

Upravo je to bilo i jedno od prvih pitanja za srpskog stručnjaka za konferenciji za štampu. Nije to bila i jedina tema, pošto je pričao i o samoj utakmici.

"Ne očekujem (smjenu). Nisam očekivao to pitanje i nisam znao da sam smijenjen. Čeka me koliko znam mjesto u autobusu, a ako imate neke informacije kažite mi. Može da me smijeni onaj ko me je doveo tamo. A uz svo dužno poštovanje, novinari mogu da pišu, a ne mogu da smjenjuju", rekao je Jovanović povremeno se nasmijavši.

Kada je riječ o samom meču kao bitan faktor je istakao evroligaški kvalitet crveno-bijelih.

"Čestitam Zvezdi na pobjedi odigrali su kako igraju - muški, čvrsto. Mi smo ušli prilično ozbiljno i to je taj njihov individualni i evroligaški kvalitet, koji je došao do izražaja. Odigrali smo pristojnu utakmicu, u nekim dijelovima i parirali, prije svega u kontakt igri i to mi je jako drago. Imamo dosta toga da naučimo. Prije dva dana smo igrali utakmicu, prekosutra igramo derbi protiv Splita, u petak derbi sa Goricom, pa protiv Budućnosti... Stalno smo u tom ritmu i funkcionišemo što bolje možemo. Nemam šta da zamjerim igračima, u većem dijelu utakmice bili su bolji i kad su pravili greške - to nisu bile greške koje smetaju, već košarkaške i to me raduje. Imamo veliki prostor za napredak, jako mladu ekipu i to me raduje".

Upitan za par riječi povodom tragičnog događaja - smrti Stevana Jelovca, Jovanović je rekao da je to prije svega velika tragedija za njegovu porodicu, a potom i za cijelu košarku.

"Jako tužna vijest za cijelu sportsku i košarkašku javnost i gubitak koji je nevjerovatno veliki za njegovu porodicu, a onda i za sve nas koji smo ga gledali, znali... Mogu samo da izjavim iskreno saučešće porodici i prijateljima".

Prethodnih dana ozvaničeno je i da će preuzeti mladu reprezentaciju Srbije.

"Možda nije najprikladnija prilika, ali ako bih rekao neku prvu impresiju - jako sam počastvovan i veliko mi je zadovoljstvo što mogu da budem selektor reprezentacije svoje zemlje. To je odgovorna funkcija i daću sve od sebe da ispunim ciljeve. Ima puno vremena do tada, čekaju me utakmice na svaka dva dana... Čekaju Cibonu", sa osmijehom je zaključio Jovanović.

