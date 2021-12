Radonjić pohvalio Amerikanca, pa pričao o pojačanjima: Zvezda srušila još jednog favorita, trener otkrio plan!

Dejan Radonjić je poslije trijumfa pričao o raznim temama.

Izvor: MNPRESS

Upisala je Crvena zvezda šesti evroligaški trijumf. U "Pioniru" su savladali Olimpijakos (81:76).

Briljirao je Nikola Kalinić sa 25 poena, a očekivano po završetku meča su u crveno-bijelom taboru bili prezadovoljni zbog trijumfa.

Trener Dejan Radonjić je imao samo riječi hvale na račun svojih izabranika. Posebno pošto je savladan tim iz gornjeg dijela tabele.

"Čestitam mojim igračima na pobjedi. U isto vrijeme i na dobro odigranoj utakmici. Bilo je teško svih 40 minuta, energija je bila dobra, posljednjih sedam minuta je defanzivno bilo sa velikim fokusom što je bilo važno protiv ovakvog tima. Bili smo pametni u napadu, napravili smo prednost koja je bila dovoljna za trijumf. Hvala navijačima na podršci, bilo je lijepo biti ovdje", rekao je Radonjić.

Zatim je dodatno analizirao dešavanja na parketu.

"Odigrali smo dobar meč protiv jedne od najboljih ekipa u Evroligi, igraju sjajno, došli su posle dvije pobjede u gostima. Dobili su Armani u Milanu, Uniks u Rusiji, znali smo da moramo da igramo dobro u oba pravca da bi bili konkurentni. Zadržali smo dobar nivo odbrane, s obzirom na njihov napadački potencijal i iskustvo. Bila je jako izazovna utakmica, zahtijevala je visok nivo koncentracije, u trenucima kada se lomio rezultat smo donijeli dobre odluke na obje strane terena i to nam je donijelo pobjedu. Veliki trijumf, ali je značajan i način na koji smo igrali."

Bilo je najava da Ostin Holins neće biti dio ekipe zbog povišene temperature i malaksalosti, ali je Amerikanac želio da bude uz ekipu i na kraju je dao svoj doprinos.

"Holins se jutros prvi put pojavio poslije Cibone, do samog početka meča nismo znali da li će moći da pomogne. Tražio je da bude uz nas i to nam je značilo. Vajt je van još nekoliko dana, vidjećemo kada će se vratiti, potrebno je strpljenje. Ne može samo da se pojavi na parketu poslije toliko vremena. Sezona je jako duga, ima još mnogo da se igra, važno je da svi daju doprinos. Dobra timska igra i tim je bio ispred svakog pojedinca."

Od starta sezone Zvezda ima kadrovske probleme, još uvijek trofejni stručnjak nije imao cijeli tim na okupu na treninzima.

"To kroz šta smo mi prošli je teško ponavljati, jer je to nezahvalno. Trudili smo se da kroz to prođemo na najbolji mogući način. Raspored je nekad bio takav da je teško i analizirati. Mi sagledavamo situaciju, imamo 10-11 mečeva u toku mjesec dana, idemo na put već u petak, pa opravdavamo ulogu favorita u subotu sa Krkom. Za mene kao trenera je nezahvalno pričati o tome i treba ekipa da bude na zadovoljavajućem nivou. Imali smo neko vrijeme za trening, danas se to pokazalo kao dobro. Kada se izađe iz nekog takvog rasporeda, nije lako riješiti sve odjednom, treba vremena da se ekipa regeneriše, pa da se sačekaju neki igrači, pa onda ispadne neko novi. Ne bih analizirao to pitanje, mi smo prošle nedjelje napravili dva treninga sa nepotpunim timom, neki igrači nisu bili spremni za neke stvari. Jeste bilo dobro, što je možda i za pohvalu za sve nas."

Na direktno pitanje o eventualnim pojačanjima u narednom periodu strateg Zvezde nije želio previše da priča.

"Niti je prije bilo drugačije, niti se nešto promijenilo, razmišljam samo kako da se odmorimo i da napravimo dobar plan za Krku, pa nas čeka dupli evroligaški program. Vidjećemo dalje kako ćemo da se ponašamo, nema drastičnih promjena", zaključio je Radonjić.