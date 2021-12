Zvezda u ponoru našla rješenje, Partizan nije mogao bez Pantera: Ludo kolo ABA lige i novi MONDO termometar

Kolumnista MONDA Miloš Jovanović u najnovijoj kolumni osvrnuo se na burnu "jadransku" rundu.

Izvor: MN PRESS

Nova nedjelja, novi termometar! Kolo za nama je bilo prilično burno, i realno, termometar je imao priliku ozbijlno da se protrese. E sad, da li je tu zaista i došlo do nekih realnih promjena...izvolite u salonu što bi se reklo.

CRVENA ZVEZDA (10-1, prošle nedjelje 1.)

Zvezda je, vjerovatno, imala najbolju namjeru da samo "prozuji" kroz Novo Mesto i udari još jednu recku na putu ka plej-ofu. Zvezda je, takođe vjerovatno, zaboravila da se u halu Leon Štukelj ne ide praznog šaržera, što je i shvatila sredinom treće četvrtine kada se našla u ponoru koji je izvjesno mogao da je košta prvog mjesta na tabeli. Šta se desilo do kraja će već i ući u legendu – jedan faul u napadu i jedno isključenje poslužili su za uvertiru u haotičan finiš (da budemo nježni), u kojem je viđeno... pa... svašta. Ali da se držimo košarke – vidjeli smo trojke Stefana Markovića, i vidjeli smo ponovo Nikolu Kalinića koji zadržava pravo da kaže kad je gotovo. Na kraju će se, ipak, pamtiti samo pobjeda.

PARTIZAN (9-2, prošle nedjelje 2.)

Nakon trijumfa u sjenci trijumfalne kapije, Partizan je u odličnom raspoloženju dočekao Cedevitu u Beogradu. Međutim, crno-bijeli su po prvi put ove sezone ušli u utakmicu malo spuštenijeg garda, i to im se ovaj put i obilo o glavu. Činjenica je da je falio Kevin Panter u oba smjera, i vidjelo se koliko se teško nalaze rješenja bez njega na parketu, bilo u ulozi poentera ili u ulozi nekoga na koga će se drugi fokusirati. Ali činjenica je i da je Partizan primio skoro sto poena na svom parketu, i to je nešto na čemu će Željko Obradović sigurno raditi u danima koji nailaze.

Izvor: MN PRESS

BUDUĆNOST (8-3, prošle nedjelje 3.)

Vili Rid je ponovo u stroju, i obruči po Jadranu ponovo strijepe. Protiv Cibone, visoki Amerikanac je brzo stavio svima do znanja koliko je falio – 16 poena i osam skokova u laganom ritmu su tek djelić njegovog asortimana, a sve je, naravno, opet režirao odlični Džastin Kobs. Budućnost je opet uhvatila pobjedu sa nekom skromnijom potrošnjom (Micov je odigrao najjače minute, čitavih 27) i njihovo vrijeme, ubijeđen sam, tek nailazi.

FMP (9-2, prošle nedjelje 4.)

Nova nedjelja, novi dramski podzaplet u utakmici FMP-a, nova pobjeda. Iako su "panteri" u Čačku gubili i sa petnaest razlike u više navrata, jasno je bilo svima koji gledaju da će ekipa Nenada Stefanovića polako glockati i čekati svoju priliku. Dočekali su je u finišu, a čovjek odluke bio je ponovo Garet Nevels – fenomenalni "G-Money" ostvario je dabl-dabl učinak (23 poena, 10 skokova), a Brajs Džons i dalje ne maši sa penala, i sada je na koti 54. Još jedan korak u pravom smjeru za momke iz predgrađa.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

CEDEVITA OLIMPIJA (6-5, prošle nedjelje 6.)

Nekoliko dana nakon što smo svi otprilike upalili svijeću za Juricu Golemca, Cedevita vaskrsava tamo gdje joj se otprilike niko, pa ni oni sami vjerovatno, nije nadao. Visokooktanski napad Ljubljančana odigrao je protiv Partizana onako kako zapravo domaćin najviše voli i odnio veliku pobjedu, a blistali su i Pulen, i Ferel, i Blažič, i Murić. Bila je ovo tek jedna od utakmica u kojoj su "zmajevi" pokazali šta zapravo umiju i kakvi su im dometi. Pitanje svih pitanja – mogu li i dalje ovako?

MEGA (5-6, prošle nedjelje 8.)

Promocija mladih talenata je lijepa, ali je još ljepše kada ekipa odigra kako zna i umije, pa se u svemu tome i ti talenti manifestuju. Tako je bilo u Hali Sportova u nedjelju rano popodne, kada su okupljeni imali priliku da uživaju u novoj lijepoj partiji Nikole Jovića – ali takođe i u jednoj od najdominantnijih skakačkih partija u istoriji lige, budući da je Mega uhvatila čak 51 skok, što je četvrti najbolji učinak u istoriji jadranske košarke.

IGOKEA (5-6, prošle nedjelje 5.)

Šta rekosmo maloprije, Cedevita voli ludo i brzo? E pa, Igokea, makar u teoriji, ne voli – pa su se opet upustili u jurnjavu sa Derbijem i završili praznih šaka u Podgorici. Grmio je Dragan Bajić kako njegova ekipa ne može ničemu da se nada ako primi "devedeset i kusur", i u pravu je – nevjerovatno da ekipa koja izgura egal sa Partizanom do samog kraja i onako ubjedljivo pobijedi Zvezdu ne može da nađe neki konzistentniji model poslovanja ove sezone. Talenat je, ponovićemo, i dalje tu...

Izvor: MM/© MN press, all rights reserved

CIBONA (5-6, prošle nedjelje 7.)

To što je Cibona izgubila od Budućnosti, to i nije toliko neočekivano. Međutim, mora se postaviti pitanje koliko "vukovi" planiraju da izdrže u gornjem domu ABA bez pouzdane šuterske opcije, jer ove brojke koji oni ostvaruju iz utakmice u utakmicu će u nekom momentu skliznuti ka kriznim procentima. Naravno, nije pomoglo ni to što je Roko Prkačin bio primoran da odsustvuje, ali Ciboni očajnički fali sigurna ruka na distanci – makar jedna.

DERBY SC (5-6, prošle nedjje 11.)

Nema Vinjalesa? Nema problema. Iako je portorikanski bek izuzetan strijelac, ostatak napada umije da "zašteka" kada on malo uđe u preduzetničke vode. Bez njegove carinske kontrole, "Studente" je uspješno razigrao iskusni Nikola Pavlićević, a primarno se od toga okoristio ko drugi do Kenan Kamenjaš (26 poena, 12/17 iz igre). Trener Žakelj sada zna da ne mora sve i da počne i da se završi sa Vinjalesom, i vidjećemo kako će to uticati na ostatak sezone ovog tima.

MORNAR (4-7, prošle nedjelje 10.)

Kolo sreće se okreće, pa evo sada i Mornara na svega jednu pobjedu daleko od borbe za plej-of. Utakmica u Zadru nije plijenila ljepotom, ali bodovi se pišu, a džoker je ovog puta bio Milija Miković sa velikih 14 poena i šest skokova. Problemi u skoku i dalje postoje, ali sada tim ima „kičmu“, a glavu i rep će očekujemo dobiti kada se kompletira selekcija stranaca. Dotle, tu su Gordić, Jeremić i ostali.

BORAC (4-7, prošle nedjelje 9.)

Ako je FMP šampion povrataka, Borac je šampion prodatih prednosti. Vjerna publika je u Čačku ponovo vidjela svoje ljubimce kako se ranim baražom lansiraju u jako vođstvo, samo da bi ga do kraja predali zajedno sa bodovima. Bolje, vjerovatno, i nije moglo ako uzmemo u obzir da su Đoković, Hejl i Lautaro zajedno pogodili tek dvije trojke iz dvadeset pokušaja – izgleda da je u Čačku "udario minus" još i prije ovog snega koji nas je zadesio juče.

Izvor: MN PRESS

KRKA (3-8, prošle nedjelje 12.)

Da je neko Krki ponudio onakav finiš protiv Zvezde, vjerovatno bi prihvatili i samo da učestvuju. Ali ovako, teško se može reći da su "Gali" zadovoljni – iako su u jednom trenutku vodili sa čak 18 razlike, nisu uspjeli da zatvore meč u svoju korist i imaće i te kako za čime da žale. Možda će najtužniji od svih biti Ti Džej Gibs, koji je prvo mogao da bude heroj sa onom magičnom trojkom uz faul, a na kraju je gaženjem linije bio jedan od tragičara.

ZADAR (2-9, prošle nedjelje 13.)

Trevor Tompson je ozbiljno pojačanje, i sa njime i Karterom Zadrani imaju kvalitet da opstanu u ligi – makar i kroz baraž. Međutim, Mornar im se juče nudio i pobjeda je bila na vidiku, pa ostaje validno pitanje zašto u finišu Mavra i Junaković nisu uspjeli da bolje uposle gorespomenuti američki dvojac. Njihova individualna rješenja su, ispostaviće se na kraju, koštale popularni "Tornado" novog povoda za slavlje u ovoj ionako već dovoljno sušnoj sezoni.

SPLIT (2-9, prošle nedjelje 14.)

Iz nedjelje u nedjelju, gledamo apsolutno istu košarku od strane "žutih", sa bezmalo istim rezultatima. Sada je "streljačkom vodu" pridodat i Maj Kovačević (debituje sa 1/3), ali bezidejnost sa velikim brojem pokušanih šuteva za tri je i dalje nekakav trejdmark tima koji vodi Srđan Subotić, i o njihovom će opstanku najvjerovatno odlučivati to da li će taj procenat za tri uspjeti da potjeraju na nekih pristojnih "trijes’ i nešto" posto – sadašnjih 28.76 odsto ih, zajedno uz drugi najveći broj pokušaja u ligi, vode pravo u niži rang.