Čuo sam šta rade u Evropi, a Zvezda nije tako postupila: Vajt slomio ruku, pauzirao 3 mjeseca i poručuje - Uživam ovdje!

Eron Vajt je zbog povrede pauzirao tri mjeseca, a sada će ga Radonjić konačno imati na raspolaganju.

Izvor: printscreen/rts

Crvena zvezda je ljetos angažovala Erona Vajta i od njega se očekivalo da bude možda i najveće pojačanje tima Dejana Radonjića, međutim nezgodna povreda ga je držala tri mjeseca van terena.

Na pripremnoj utakmici protiv Panatinaikosa je slomio ruku poslije pokušaja zakucavanja, a sve pošto je došlo do kontakta sa Okarom Vajtom. Amerikanac je ostao da leži krvav na parketu, odmah je bilo jasno da je ozbiljno, pa se tako na njegov debi čekalo sve do evroligaškog susreta sa Zenitom.

"Moja djeca, posebno moja najmlađa ćerka od dvije godine se uplašila", kazao je Vajt za "BasketNews".

"Bio sam ljut, bio sam nervozan, što je čudna reakcija kada sada gledate. Nisam ni razmišljao da li je teža povreda ili koliko ću odsustvovati, samo sam poludio jer mi se ovdje sve poklopilo, bio sam srećan u Beogradu. Dugo sam gledao taj snimak, ne znam zašto sam ga toliko puta pogledao jer to ništa neće promijeniti", dodao je Vajt.

U međuvremenu, i bez zvanične utakmice za Zvezdu, postao je jedan od miljenika navijača. Odmah su kod njega prepoznali požrtvovanost, a oduševio ih je i reakcijama na društvenim mrežama.

"To je moja prva povreda u karijeri. Čuo sam da u Evropi treneri guraju igrače da se vrate što prije, ali to ovdje nije bio slučaj. Radonjić mi je rekao da uzmem koliko god mi vremena treba i da ako nisam na 100% da ne treba da žurim. Nije bilo pritiska od Zvezde uopšte i osjećao sam se zbog toga sjajno. Nikada ne treba forsirati ako se nisi skroz oporavio. Zato sam zahvalan Zvezdi i treneru. Uvijek je lijepo imati dobrog trenera, nikada nisam imao trenera sa kojim sam toliko razgovarao. Uvijek me je pitao kako sam, uvijek me je obilazio, imamo sjajan odnos. On je dobra osoba, a ja uživam ovdje", rekao je Vajt koji je na debiju protiv Zenita odigrao deset minuta.

Jedva čeka da osjeti i atmosferu koju navijači Zvezde prave na domaćim utakmicama.

"'Hranim' se od ostalih, uživam u atmosferi, to mi je bitno. Sve je do hemije u timu. Nema sebičnih igrača, svi znaju da dodaju i da šutnu, svako zna od svega po malo. Samo igraš svoju igru. Ako si sam, lopta će doći do tebe. Nije komplikovano, zato uživam", zaključio je Vajt.