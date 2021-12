10 sekundi drame kakvu ABA nije vidjela - ovako je Zvezda dobila meč: Kalinić je heroj, presudio ovaj potez! (VIDEO)

Nikola Kalinić je dao posljednja četiri poena, a nevjerovatna tehnička je na kraju presudila!

Nevjerovatan meč je viđen u Novom Mestu gdje je Crvena zvezda uspjela da se vrati sa "minus 18" koliko je njen zaostatak iznosio na osam minuta do kraja meča.

Na kraju je djelovalo da će sve što su radili igrači Crvene zvezde u posljednjih osam minuta pasti u vodu kada je kapiten Branko Lazić faulirao Gibsa na šutu za tri. Poslije njegovih poena bilo je 70:67 za Krku na deset sekundi do kraja, a onda je viđeno pravo čudo!

Nikola Kalinić je pogodio trojku, a kada su svi mislili da meč ide u produžetak trener Krke dobio je tehničku! Na 1,3 sekunde do kraja Nikola Kalinić je iznenada dobio šansu da sa linije penala riješi meč!

On je to svoje bacanje pogodio i na kraju je Zvezda došla do jedne od najnevjerovatnijih pobjeda otkada se pamti ABA liga!

Pogledajte kako je to izgledalo:

Osim tehničke na kraju koju je dobio trener Krke Dalibor Damjanović, dvije tehničke dobio je Dejan Radonjić i to zbog prigovora.

