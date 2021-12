Željko Obradović jedno tražio za svakog igrača Partizana: Odmah je zahtijevao papir na kojem piše sve! (FOTO)

Obradović otkrio jedan zanimljiv detalj.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Vratio se Željko Obradović na klupu Partizana i oduševio mnoge u Evropi. Njegov tim ove sezone igra veoma dobro i ostvaruje dobre rezultate.

A, kako ih je izabrao i šta je tražio o košarkašima koje je doveo? Odgovor na to pitanje dao je na konferenciji fondacije "Novaka Đokovića" na Dorćolu. U društvu prvog reketa svijeta otkrio je nešto što do sada nije bilo poznato.

Naime, trofejni stručnjak je od doktora tražio da spreme jednu stvar - psihološki profil igrača.

"Ako imam mlade igrače, obavezno tražim da se uradi psihološki profil te djece. Imao sam to i u Partizanu. To je nešto što objašnjava svakog od njih pojedinačno. Urađeno je na profesionalnom nivou. Bili smo na pripremama na Zlatiboru i da to isto vidim na terenu što je doktorka napisala na papiru. Tu se polazi od toga zbog čega se neko bavi sportom. Kako reaguju na kritiku, bol, grupnu kritiku, provokaciju. Sve to stoji u tom psihološkom profilu", otkrio je Obradović.

Nastavio je u istom dahu.

"Ja moram da znam šta od koga mogu da očekujem. Roditelji treba da urade sve da se dijete bavi sportom, ali ne da ga tjeraju da izabere određeni sport. Vratiću se na to kada smo gledali Svjetsko prvenstvo u fudbalu, pa krenemo sa fudbalom, pa gledamo stoni tenis, pa to, pa košarka i tako u krug. Bolje je da provodi vrijeme u sportu nego da sjedi u stanu i da prati te uređaje."

Govorio je posebno i o autoritetu i o tome šta je za njega autoritet.

"Uvijek će da se krene od toga šta je autoritet. Probao sam to da shvatim kada sam prije 30 godina sjeo na klupu Partizana. Košarka je specifičan sport, postoje pravila ponašanja. Rekao sam i tada i sada, da su oni uvijek igrači Partizana. Bilo to na terenu, van terena, privatni život ne postoji i uvijek će se voditi tome da ste igrač Partizana i da moraju da se ponašaju u skladu sa tim. Kašnjenje na trening, odlazak na spavanje na vrijeme. Autoritet je nešto drugo. Bukvalno nisam spavao kada sam počeo da se bavim ovim poslom. Za mene je znanje jedini autoritet, ako nemate znanje, nemate autoritet. Igrači su svjesni koliko trener zna, koliko može da ih nauči i kako reaguje u određenim trenucima. Morate da budete korektni prema svima, da im omogućite isti tretman i da to očekujete i sa njihove strane", poručio je Obradović.