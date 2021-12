Očekuju da pričam o budžetu, a ja ću o velikom Željku Obradoviću: U Crnoj Gori ponosni jer dočekuju "Žoca" i crno-bijele

Lijepe riječi iz Bara na račun srpskog kluba i najvećeg trenera.

KK Mornar sprema se za meč protiv Partizana u subotu i sa posebnim ponosom dočekuje Željka Obradovića, najtrofejnijeg stručnjaka Evrope koji će prvi put voditi meč u "Topolici".

Kao što je "Žoc" unaprijed naglasio da će prvo čestitati braći Pavićević što imaju uspješan klub, tako su i njegovi subotnji domaćini u najavi utakmice stavili u prvi plan gostoprimstvo srpskom treneru.

"Bili smo u priliici da u zvaničnoj utakmici ugostimo legendu američke košarke Lerija Brauna, jedinog trenera koji je bio šampion Amerike i sa koledž timom Kanzasa a kasnije osvojio i NBA ligu sa Detroitom. U subotu ćemo imati priliku da na takođe zvaničnoj utakmici ugostimo i najboljeg trenera Evrope svih vremena Željka Obradovića i ta činjenica čini mene kao i klub izuzetno ponosnim“, rekao je Pavićević.

Crnogorski stručnjak rekao je da ne želi da priča o tome ko je favorit, ko ima skuplji tim...

"Mnogi očekuju priču o budžetu, kako rival ima veliki, a mi nemamo, ali nisam od tih. Ne interesuju me budžeti već moja ekipa, nezavisno protiv koga igramo. Poštujemo svakog rivala u ovoj ligi, naravno pogotovo one koji su obilježile ovo takmičenje kao što je to Partizan. Sa dužnim poštovanjem dočekujemo rivala iz Beograda, kao što smo i sve dosad i na to smo takođe jako ponosni. Tu se završava priča o protivniku. Kako se spremamo za duel sa Partizanom, tako smo i za svaku drugu utakmicu. Poslije lošeg starta smo u dobroj seriji. Polako sve dolazi na svoje mjesto, dijele se uloge i daćemo maksimum da eventualno iznenadimo Partizan koji je naravno favorit u ovom meču. Favoriti, međutim, ne pobjeđuju uvijek. Imali smo vremena da se spremimo za ovu utakmicu i očekujemo lijepu utakmicu“, poručio je Pavićević.

Utakmica zbog mjera protiv korone neće biti odigrana u punoj dvorani.

"Ostaje žal što meč nećemo moći da igramo pred punim tribinama dvorane Topolica. Mi moramo da poštujemo epidemiološka pravila i zbog toga ovaj spektakl neće imati priliku da sa tribina vide svi ljubitelji košarke iz našeg ali i susjednih gradova", dodao je Pavićević.