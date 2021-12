Iako su crveno-bijeli pobijedili, bez novog peha nije moglo.

Izvor: YouTube/Printscreen/KK Crvena zvezda mts

Crvena zvezda je uspjela! Savladala je Bajern u meču u kome su se timovi konstantno smjenjivali u vođstvu, a na kraju je tim iz Beograda bio bolji.

Trener Dejan Radonjić je prvo pohvalio svoje igrače i čestitao im na pobjedi, naglasio da je ofanzivni skok Bajerna pravio veliki problem, a onda se dodatno osvrnuo na upravo taj problem.

"Moram da ti priznam da se ni meni nije to dopalo! Potrudićemo se da na osnovu te kritike napravimo nešto u narednom meču. Imali su mnogo skokova, ono što je interesantno je da u nekim situacijama nisu bili klasični skokovi već da su te neke ničije lopte bile njima u rukama. Najlošije je bilo što su jako puno koševa dali poslije toga. To je oslikavalo rezultat jer smo mi šutirali nevjerovatnih 7/9 za tri u prvom poluvremenu, sigurno da je blo potrebno da bude utakmica u egalu da se desi nešto takvo", objasnio je šef struke crveno-bijelih.

Naravno, pohvalio je i protivnika koji se borio do posljednjeg momenta.

"Igrali smo protiv jedne sjajne ekipe koja je i kvalitetna i iskusna i jako je teško igrati takve mečeve na par dana, a da ne napravimo neke greške", dodao je on.

Nije želio da ističe nikoga invididualno, kao što to ni inače ne radi.

"S obzirom da sam tu neko vrijeme, znate da ja generalno uvijek ističem tim. Naravno, da bi se savladao jedan Bajern mora mnogo igrača da igra dobro", kratak je bio Radonjić.

Vidi opis Ne znamo kako je, teško da će biti u timu: Radonjić brine povreda - za sada ne izgleda dobro! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Bilo je i problema na ovom meču, U jednom trenuku se na povredu požalio Ognjen Dobrić, ali se kasnije vratio na teren. Veće probleme je imao Dejan Davidovac koji je stao na nogu Ognjenu Kuzmiću i zbog toga prresjedio cijelo drugo poluvrijeme.

"Večeras smo opet dobili povrijeđenog igrača i to ne zbog neke situacije nego zato što je u povratku nazad zakačio svog saigrača. Trudimo se da izvlačimo maksimum. Kao što se može zaključiti iz analiza, prateći druga prvenstva mi ćemo se truditi da sa što manje poraza završimo ABA ligu. Ali nikada nisam rekao da toga neće biti. Nosićemo to ponosno i kada se dođe do završnih borbi da se bude kako treba", dodao je on.

Što se tiče Dejana Davidovca, još uvijek se ne zna tačna situacija, ali teško da će trenirati sa ekipom u naredom periodu.

"Sada se ne zna kakva je sitaucija, dok ne dođu neki snimci. Prije sutra ujutru teško da se može reći nešto konkretnije, ali ne vjerujem da će sljedećeg dana biti u pogonu. Tako izgleda za sada. Njega znamo kroz te povrede, može da se procijeni da neće biti tu par dana", rekao je Radonjić i na kraju pohvalio navijače.

"Nema nikakve dileme da je ambijent bio fantastičan. Rekao sam i juče da nam je to potrebno. Protiv Barselone i večeras me dotaklo na način da me podsjeća na ono što sam imao prilike da vidim i osjetim ovdje puno puta", zaključio je Radonjić.