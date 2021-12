NBA učestvuje u pregovorima FIBA i Evrolige - nema zatvaranja lige! Generalni sekretar otkrio sve, ima više rješenja!

Prilikom odgovaranja na pitanja ovinara Andreas Zagklis je otkrio i da će Svjetsko prvenstvo početi nedjelju dana prije planiranog.

Izvor: Printscreen/Zoom/FIBA

Kakav je odnos FIBA i Evrolige? Kakvi su planovi, čime su zadovoljni, čime nisu? To su samo neka od pitanja na koja je odgovarao generalni sekretar FIBA Andreas Zagklis.

Tradicionalno, kao i svake godine je održana konferencija za medije na kojoj je odgovarao na pitanja medija o raznim temama.

Usled svih problema sa koronom i sa pandemijom, ponovo je sve organizovano putem interneta, a na konferenciji je prisutan bio i MONDO.

"Još jednom, nažalost, virtuelno. Postaje tradicija da se sastajemo krajem godine, da napravimo retrospektivu košarkaške godine i da pričamo o onome što slijedi", rekao je Zagklis na početku razgovora.

Očekivano, medije je najviše zanimao odnos sa Evroligom.

"Gledamo na taj odnos kao onaj koji može mnogo da napreduje. Inicijativa je bila da sjednemo za sto, korona nas je primorala na fleksibilnost. Evropski parlament je rekao da nema planova za zatvorenu ligu, nikako bez saglasnosti FIBA i košarkaškog ekosistema. Optimističan sam. Naša inicijativa je pozitivno prihvaćena od strane klubova, EKA i NBA. Pozvali smo NBA."

PROMENA NA SP! Svetsko prvenstvo koje će se održati 2023. godine počeće ranije nego što je planirano. "Takmičenje će početi nedjelju dana ranije. Krenuće 25. avgusta i završiće se do 10. septembra kako bi igrači mogli ranije da se vrate u svoje klubove", otkrio je Zagklis.

Kalendar, popularni "prozori" i sva dešavanja sa reprezentacijama su jedan od problema u tom odnosu.

"Kalendar nije jedini problem, već razvoj košarke u Evropi i uvijek je dobro pričati sa najboljima o tome. Klubovi su željni da slušaju, da razgovaraju. Ponavljam, optimističan sam, prvi koraci su u dobrom pravcu, ali je potrebno vrijeme. Nismo ovdje samo zbog kalendara, klubovi treba da zarađuju više, kao i federacije i nacionalne lige koje treba da dobiju zasluženo poštovanje. Sve to zajedno treba da bude platforma za stvaranje jake internacionalne lige."

U nedavnim mečevima u novembru se previše mečeva Evrolige i reprezentacija preklapalo. To je uticalo da veliki broj igrača ostane u klubovima.

"Novembarski prozor je bio propuštena šansa za dobar signal od strane Evrolige. Ne mogu da razumijem da ne može da se promijeni datum kada dva kluba to traže. Imali smo derbije u Turskoj i Francuskoj na isti dan kada su reprezentacije igrale. To nije baš dobar signal od strane Evrolige. Sada pričamo više nego ranije i to je dobra stvar. Savezi žele da vide više poštovanja sa druge strane. Imali smo oko 30 evroligaških igrača, ali je to mnogo manje od onoga što želimo."

Naglasio je generalni sekretar FIBA još jednom da nije kalendar jedini "kamen spoticanja".

"Ne gledamo na ovo samo sa perspektive kalendara. Imamo viziju, ne treba javno da pregovaramo, demonstrirali smo fleksibilnost kada je model rada u pitanju, kako bi našli rješenje. Ne radi se o mojoj viziji, već o onome šta bi bilo najbolje. Ubijeđeni smo o vrijednostima i regularnosti takmičenja i to je nešto šta ćemo braniti u ovom procesu."

Na direktno pitanje da li je potrebno da se timovi vrate pod ingerenciju FIBA, a ne da ostanu pod EKA i Evroligom imao je jasnu poruku.

"Više puta sam rekao da je jedan od naših ciljeva da oblikujemo internacionalna takmičenja. Ne da budemo njihovi vlasnici. U Ligi šampiona imamo partnerstvo sa ligama, sponzorima, ima različitih modela koji mogu da budu uspješni. Ne moraju da budu pod našom ingerencijom, samo da budu dio porodice i da postoji poštovanje. Posebno kada su mladi u pitanju, ako im ne budemo dali mogućnosti, okrenuće se nekim drugim stvarima poput 'Netfliksa' ili igranja 'Fortnajta', to su samo neki primjeri."

Izvor: MN PRESS

Neće biti smanjenja broja "prozora", ali su u FIBA spremni da organizuju nove "balone" ako korona nastavi da pravi problem u organizaciji.

"Nije istina. Nismo razgovarali o takvom smanjenju. Ne bih pričao javno o tome o čemu diskutujemo. Pričamo o svemu sa velikom dozom fleksibilnosti. Utakmice su za nas važne, ideja je postojala iz Njemačke, diskutovali smo o tome, ali nije bilo dogovora. Nema poente vraćati se na to. Diskusija se nastavlja. Tražimo poštovanje za nacionalne timove i nacionalne lige. Pitanje je principa. Što se 'balona' tiče, uvijek postoji plan B, imamo dobru saradnju sa svima i ako to bude bilo potrebno, napravićemo promjene."

Prije nekoliko mjeseci se pojavila informacija o stvaranju nove lige u saradnji sa NBA, upravo to je bilo i jedno od pitanja. Razgovori postoje, ali nije želio da otkriva sve detalje.

"Uputili smo poziv EKA da sjednemo sa njima i klubovima. Postoje stručni ljudi koji imaju dovoljno informacija i koji mogu da nam daju svoj pogled na probleme o kojima diskutujemo. NBA je to prihvatila, otvoreno razgovaramo. Zadovoljan sam što sam primijetio da su i klubovi spremni da slušaju. Važno je prepoznati koliko su nacionalne lige bitne, da treba da postoji model solidarnosti. Vjerujemo da trenutni parametri dozvoljavaju više mogućih rješenja, ne postoji samo jedan pravac, ima ih više.