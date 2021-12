Bravo, Bobi! Samo još da ga puste da zaista zaigraš: Marjanović za osam minuta može da bude i dvocifren!

Ponovo je Boban Marjanović pokazao da ima "meku ruku".

Prethodne noći u NBA ligi odigrano je ukupno pet utakmica, a samo na jednoj je zaigrao košarkaš iz Srbije - u rutinskoj pobedi Dalasa nad Minesotom (114:102) kod kuće.

Čak ni izostanak Kristapsa Porzingisa, Luke Dončića i Tima Hardaveja Džuniora, trojice najboljih igrača tima, nije poremetio Maverikse pošto su igrači sa manjom odgovornošću "povukli napred" i ostavili odličan utisak protiv Minesote, uključujući i Bobana Marjanovića.

Marjanoviću nije znatno povećana minutaža, što je prava šteta, pa je tako za manje od osam minuta uspio da dođe do dvocifrenog učinka. Zabilježio je deset poena i dva skoka.

Dalas je do pobjede predvodio Branson sa 28 poena (10 od 18), dok su solidne partije pružili još Fini-Smit sa 19, Pauel sa 15 i Braun sa 12 poena i 11 skokova. Kod Minesote je prednjačio Karl-Entoni Tauns sa 26 poena, 14 skokova i sedam asistencija, ali to nije bilo dovoljno da dođu do pobjede.

Dalas je sada izjednačio odnos pobjeda i poraza, ima ih po 15, dok je Minesota nakon serije trijumfa sada na skoru 15-16.

Dalas - Minesota (sport) Izvor: Youtube/Dallas Mavericks

NBA REZULTATI

Majami - Indijana 125:96

Njujork - Detroit 105:91

Nju Orleans - Portland 111:97

Dalas - Minesota 114:102

L.A. Lejkers - Finiks 90:108