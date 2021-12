Jokić surovo dominirao, njegov tim sve uprskao: Nestvaran dabl-dabl Srbina pred Džordanom, ali ovako više ne ide!

Srbin dominira, a njegov tim ga redovno iznevjeri.

Izvor: Profimedia

Ponovo je Nikola Jokić držao časove košarke i ponovo to nije bilo dovoljno da Denver pobijedi. Desetkovani Nagetsi nisu mogli da savladaju Šarlot na svom terenu.

Srpski centar i aktuelni MVP NBA lige upisao je novi dabl dabl sa nevjerovatnih 29 poena i 21 skokom, uz to dodao i pet asistencija, ali sam nije mogao.

DENVER - ŠARLOT 107:115 (26:27, 39:25, 29:25, 13:38)

Napravio je Denver veliku prednost u drugoj četvrtini i zadržao je do samog kraja, ali kada je stao Nikola, stao je i tim Nagetsa. Upisao je 23 poena i 20 skokova do kraja treće četvrtine, a od 13 poena Nagetsa u posljednjoj dionici on je postigao gotovo polovinu - šest.

Odbrana ekipe Majka Melouna se potpuno raspala i nije bilo nikakve šanse da neko uspije da odbrani bilo šta. Sa 38 primljenih poena u posljednjih 12 minuta uspio je Denver i ovo da uprska.

UNCLE JEFF CAUGHT A BODYpic.twitter.com/qbWezCS7Gm — Denver Nuggets (@nuggets)December 24, 2021

Osim Jokića, u ekipi Nagetsa Kampaco je imao 12, Čančar, Barton, Grin i Rivers po 11 poena. Kod pobjedničkog tima blistao je Keli Ubre sa 23 poena, Teri Rozir je imao 17, a Lamelo Bol i Mikel Bridžes su imali po 16 poena.

Tako je u meču sa ekipom koju posjeduje Majkl Džordan Nikola Jokić blistao, ali mu to nije bilo dovoljno. Ako uspije da ugura ovakvu ekipu Denvera u plej-of to će zaista biti čudo.