Od tragičara do heroja: Ovako je Bogdan preokrenuo meč - Nije mogao da pogodi ništa, ali sa klupe je čuo: Samo šutiraj!

Znaju u Atlanti ko ima pobjednički mentalitet.

Izvor: Profimedia

Bogdan Bogdanović je bio heroj Atlante u pobjedi nad Filadelfijom 98:96. a nije izgledalo da će tako biti. Srpski šuter je nedavno izašao iz duge povrede, taman na vrijeme da pomogne svojoj ekipi koja je desetkovana.

Kao i brojne druge NBA ekipe, Atlanta je pogođena ogromnim brojem zaraženih virusom korona, a trener Nejt Mekmilan je odmah poslije pobjede nad Filom rekao da je oduševljen Bogdanovićevim povratkom.

"Sjajno je imati Bogija, jednog od naših startera, jednog od igrača kojeg volimo da imamo na terenu. To što smo na terenu imali jednog od igrača kome inače želimo da damo loptu u ruke je zaista dobro", istakao je on.

Bogdanović je uspio da uradi nevjerovatnu stvar na ovom meču. Nije ga išlo, nije uspio da uhvati ritam i promašio je prvih 13 šuteva! Toliko je promašivao da je već počeo da mislin da će oboriti neki od negativnih rekorda NBA lige!

"Trebalo je vremena da pronađem svoj ritam, ali na kraju je postalo lično, znate. Ne mogu večeras da obaram rekorde, to sam sebi ponavljao! Neki šutevi su ulazili pa izlazili, a ja znam da moram da nastavim da vjerujem kada se to dešava. Sve su to bili dobri šutevi, nisu bili isforsirani. Ništa nije bilo isforsirano", rekao je poslije meča Bogdanović.

Ali nijedan rekord nije pao, pala je samo Filadelfija. Poslije 13 promašenih šuteva, kao pravi šampion Bogdanović se digao i uspio da pogodi! Na samo nekoliko minuta do kraja meča dao je trojku za vođstvo 91:90 i od tada je sve ulazilo kao kap!

Do kraja četvrte četvrtine u posljednja tri minuta pogodio sva četiri šuta i ne samo da je preokrenuo utakmicu već je i donio bitnu pobjedu svom timu. A trener Atlante je znao kome da vjeruje.

Bogdanović je od početka svoje karijere prvo u Partizanu, a onda i u Fenerbahčeu pogađao velike i bitne šuteve, a sada mu je trener rekao da nastavi da šutira i pored 13 promašaja.

"Nije uspio da pogodi šut do posljednjih pet minuta, mislim da je bio 0/13 i rekao sam mu da će sljedeća ući, samo nastavi da šutiraš. I on je uspio da pogodi šuteve kada je bilo potrebno. O tome se radi, kada je vrijeme za pobjedu morate da pogodite", rekao je poslije meča Nejt Mekmilan.