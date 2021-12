Prva poruka za Grobare - Partizan šampion! Matijas Lesor je crno-bijeli i jedva čeka da dobro upozna Željka Obradovća

Partizan je dočekao novog centra.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Partizan je dočekao novog centra Matijasa Lesora, koji se pridružio saigračima i u petak odradio prvi trening u crno-bijelom.

Nekadašnji košarkaš Zvezde i prošlosezonski osvajč Evrokupa došao je spreman za ono što ga očekuje i to je priznao u razgovoru za klupsku televiziju.

"Tek sam stigao i moram da detaljno upoznam tim. Pratim košarku, pa znam da su dobar tim, dobra grupa. Prvi trening je prošao dobro, imamo dobar sastav i očekujem dobru i uspešnu sezonu", rekao je Lesor.

Od početka sezone priča se o dolasku novog centra crno-bijelih. Da li mu je to pritisak ili motivacija?

"I motivacija i pritisak. Ako imaš velika očekivanja, onda moraš da se staviš pod pritisak i da se tako motivišeš. Obje stvari idu zajedno", rekao je on.

Lesor je rekao da je i pre potpisa za crno-bijele gledao utakmice ekipe Željka Obradovića i spreman je da detaljno upozna sistem i svakog igrača ponaosob. Takođe, iako ima 26 godina spreman je i za ulogu jednog od iskusnijih.,

"Gledam mnogo košarke, pa znam gdje dolazim. Igrao sam protiv nekih igrača, ali mislim da imamo dobar tim. Obično sam bio jedan od mlađih igrača u timu... To je nešto novo za mene, ali imam iskustva, bio sam u više sredina u Evropi, igrao sam na visokom nivou, imam mnogo iskustva i ako mogu da svojim iskustvom pomognem ekipi, učiniću sve što mogu".

Prošle sezone Lesor je dao veliki doprinos Monakovom trijumfu u Evrokupu. Proglašen je i za člana idealne petorke.

"To je velika motivacija za mene, prošle sezone sam u Monaku bio dio najbolje petorke Evrokupa i osvojili smo, pa je to najviše što mogu i ovdje da uradim, posebno kada su u pitanju pobjede".

Lesor je već radio sa ovdašnjim trenerima, a sada će mu šef biti najtrofejniji stručnjak Evrope - Željko Obradović.

"Igrao sam kod Mitrovića u Monaku, u Bajernu sam isto igrao, igrao sam i ovdje prije. Čuo sam mnogo stvari o Željku, ali hoću da to sam vidim, mislim da je on najbolji trener u Evropi. Možemo samo da poštujemo sve što je postigao", rekao je on.

Poznato je da Lesor nije prvi Francuz u Partizanu.

"Sve ih blisko poznajem. Igrao sam sa Žofrijem Lovernjom i Leom Vestermanom u reprezentaciji, znam i Borisa Daloa, i Bandžu Sija isto znam, bliski smo prijatelji. Znam i Dangu, igrali smo ranije. Uzbuđen sam što sam ovdje. Znam košarkašku kulturu u Srbiji. Uzbuđen sam zbog povratka, što mogu da vidim navijače u Srbiji".

Upitan da pošalje prvu poruku navijačima, Lesor se nasmijao pa rekao: "Partizan šampion, to je sve što mogu da kažem".

"Nadam se da ćemo da osvajamo titule i da imamo uspješnu sezonu. Ajde!", dodao je Lesor.