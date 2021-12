Prijetili mi smrću, uvijek sam uz sebe imao dva policajca: Kinsi igrao za Partizan, pa za Zvezdu: Ta titula je najslađa!

Tarens Kinsi jedan je od Amerikanaca koji su nastupali za oba "vječita" rivala.

Izvor: MN PRESS

Bivši američki košarkaš Tarens Kinsi (37) dobro je poznat ljubiteljima košarke u Srbiji pošto je ostavio dubok trag u oba "vječita" rivala.

Prvo je u sezoni 2013/14 igrao za Partizan, ostavio sjajan utisak i igrao sa crno-bijelima u Top 16 fazi Evrolige, da bi potom preko Nižnjeg Novgoroda i Trabzonspora stigao do dresa Crvene zvezde. Sve to dogodilo se samo godinu i po dana nakon što je igrao za Partizan, a to mu navijači nisu oprostili.

Postao je jedan od važnijih igrača tima Dejana Radonjića, vodio je Zvezdu ka "triploj kruni", umalo i do četvrtfinala Evrolige, ali priznaje da mu nije bilo svejedno jer je naljutio navijače crno-bijelih.

Tako je Kinsi na Instagramu reagovao na jedan snimak navijača Zvezde, koji su ga u pet minuta podsjetili kako je izgledao njegov boravak na Malom Kalemegdanu, a posebno je apostrofirao da mu je to bila jedna od najtežih sezona u karijeri, posebno kada se uzme u obzir veliko rivalstvo dva tima.

"Hvala vam za ovo. To je bila jedna od najizazovnijih sezona u karijeri. Prvi meč protiv Partizana, a oni bacaju papir, novčiće, nazivaju me pogrdnim imenima kao što je majmun... Takođe, dobijao sam i prijetnje smrću šest mjeseci, svaki put kad napustim stan imao sam dvojicu policajaca kao obezbjeđenje. Nisam mogao da idem u određene dijelove grada... Ali, bilo je slatko kada smo ih pobijedili i osvojili titulu", napisao je Amerikanac na Instagramu.

Nakon te sezone u Zvezdi, Kinsi je igrao još za Hapoel Jerusalim, Breogan, Dižon i Orlandinu u kojoj je 2020. godine i zvanično završio karijeru.