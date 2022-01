Prišla je Denisu Rodmanu, pomislio je da je porno glumica! Osvojila je tri Oskara, ali nije imao pojma ko je ona! (FOTO)

Čikago Bulsi igrali su finale u Sijetlu. Rodman je dobio poziv u baru hotela i tamo je ugledao plavušu kako ide ka njemu.

Izvor: Profimedia

Bivši košarkaš Denis Rodman (61) ostaće zauvijek upamćen kao najbolji skakač u istoriji NBA lige, jedan od najboljih defanzivaca ikad, petostruki NBA šampion... Međutim, sjajni košarkaš imao je i svoju drugu, "luđu" stranu van terena, o kojoj su snimljeni i veoma popularni (dokumentarni) filmovi.

Legendarni "Crv" mijenjao je frizure, imao buran brak sa Karmen Elektrom, trenutno je mirovni ambasador Sjeverne Koreje, bio je i glumac, profesionalni rvač... Duže od tri decenije živi život kao na filmu, ali filmove ne gleda previše. Jer, da gleda znao bi ko je Meril Strip.

U svojoj knjizi "Walk on the Wild side", Rodman je opisao jednu nevjerovatnu scenu iz NBA finala 1996, u kojem su igrali Bulsi i Sijetl Supersoniksi. Na jednom od gostovanja, rekli su mu da jedan fan ima veliku želju da se sretne s njim u hotelu. On je pristao, a kada je vidio da oduševljena žena ide ka njemu, uopšte nije shvatio da je u pitanju legendarna Meril Strip, dobitnica tri Oskara.

"Jedne noći u baru hotela u Sijetlu, jedna plavuša je rekla da želi da me upozna i djelovala je nervozno, uzbuđeno... "Zaista se divim vašem radu", rekla mi je. Dodala je i da joj se sviđa kako se nosim i kako izržavam svoju individualnost. Okrenuo sam se i pitao sam jednog od svojih prijatelja ko je to. 'Ona je glumica', odgovorili su mi. 'Porno glumica?', pitao sam ga. 'Ne, to je Meril Strip', odgovorio mi je".

Po svemu sudeći, Meril Strip bila je veliki Rodmanov fan i to ga je iznenadilo, jer on nju nije znao, niti je imao previše pojma o tome čime se bavi. Mogao je da samo pretpostavi da je glumica, a ona je do tog trenutka bila nominovana za čak deset Oskara!

"Meril mi je upućivala komplimente oko sat vremena. Zaista je bila pristojna dama. 'Sviđa mi se kako si glumila u filmu 'Smrt joj lijepo stoji', rekao sam joj, a nisam znao ni za jedan drugi film u kojem je glumila. Osim toga nisam imao ništa drugo da joj kažem, pa sam samo sjedio tamo i slušao kako mi ona govori da sam sjajan i koliko joj se sviđa kako se ponašam", napisao je Rodman.

Bila je to jedna od sigurno najbizarnijih situacija u Rodmanovom životu. A taj život je decenijama prožet bizarnostima.