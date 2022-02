Ko je Petra (23) zbog koje je Divac tukao Saveljića: Ćerka slavnog košarkaša je skoro tri decenije mlađa od fudbalera!

Petra Divac se ni kriva ni dužna našla u centru pažnje.

Izvor: Instagram/divaccp/Printscreen

Krajem prošle godine došlo je do incidenta u jednom beogradskom restoranu kada se bivši košarkaš Vlade Divac potukao sa bivšim fudbalerom Nišom Saveljićem.

Tek u srijedu saznalo se za incident, kao i zbog čega je došlo do njega. Navodno, Saveljić (51) je slao neprikladne poruke Divčevoj kćerki, a zbog toga je Vlade pobjesnio. Petra Divac (23) odmah je obavijestila oca šta je uradio njihov porodični prijatelj, pa su se njih dvojica sastala u restoranu Dejana Bodiroge.

Nije došlo do "zakopavanja ratnih sekira", nego do eskalacije sukoba. Divac je nasrnuo na Saveljića zbog toga što je "muvao" skoro tri decenije mlađu djevojku, a koju je čuveni košakaš usvojio 1999. godine sa suprugom Snežanom.

Petra Divac danas živi na relaciji Srbija-SAD, često putuje, a prije par godina je otvorila svoj lični blog u kojem piše o putovanjima, o sebi, članovima porodice, o tome da je usvojena, školovanju, kao i o tome kako vidi svijet iz svoje perspektive. Vlade i Snežana su je usvojili kada je imala šest mjeseci, a pomogao im je Milutin Mrkonjić.

Pogledajte kako izgleda Petra Divac.

"Ljudi me često pitaju kako je to imati dvije mame i dvije tate. Nemam po dva roditelja, imam samo moju mamu i mog tatu. Ljude koji su me odgajili i učinili da postanem nezavisna, inteligentna i jaka djevojka. Zatim, imam i biološku majku, ženu koja me je rodila i kojoj ću biti vječno zahvalna za to što sam danas okružena pravim ljudima. Ne znam ništa o ženi koja me je rodila, a ni o mom biološkom ocu i nisam u kontaktu sa njima. Voljela bih da ih upoznam jednog dana, ali mi se ne žuri. Često mi kroz glavu prolaze pitanja da li ličim na nekoga od njih dvoje i imam li neke njihove osobine," pisala je svojevremeno Petra.

Petra je inače već godinu dana u ezi sa Mihajlom Veruovićem, a sudeći po porukama i fotografijama koje objavljuje na Instagramu - njihova ljubav cvjeta.

Niša Saveljić je potvrdio da je došlo do incidenta između njega i Divca, ali je rekao da je sve pogrešno protumčeno.

(MONDO)