Dončić ubacio 45, pa promašio za pobjedu: Lukina strašna partija nije bila dovoljna Dalasu!

Slovenački košarkaš bio ubedljivo najbolji pojedinac meča, ali to nije bilo dovoljno.

Izvor: Profimedia

Košarkaši Dalasa poraženi su na svom parketu od Los Anđeles Klipersa (99:97), a ni nestvarna partija Luke Dončića nije bila dovoljna da se izbegne poraz. Mladi Slovenac bio je najbolji pojedinac meča sa 45 poena, 15 skokova i osam asistencija, ali...

Nekadašnji košarkaš Reala promašio je šut za pobjedu na 0,6 sekundi do kraja meča i to nakon što je svoju ekipu vratio u život. Klipersi su imali prednost od devet poena, ali je to Dončić "istopio" u posljednjoj dionici.

Na žalost navijača Dalasa, posljednji šut na meču njihovog najboljeg igrača nije bio pogodak, pa je ekipa upisala novi poraz. Bio je to neuspjeh koji je prekinuo lijepu seriju od četiri uzastopna trijumfa, a i Klipersi su noćas uspeli da prekinu seriju. Oni su prije ovog meča imali tri neuspjeha u nizu.

Ponovo na parketu, odlukom njegovog trenera, nije bilo srpskog centra Bobana Marjanovića.

U pobjedničkom timu istakao se Redži Džekson sa 24 poena, dok je zapaženu rolu imao i Hrvat Ivica Zubac. nekadašnji centar Mege ostvario je dabl-dabl učinak sa 11 poena i 10 skokova.