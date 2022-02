Ostala mi je trauma za cijeli život: Oglasila se kćerka Vlada Divca i objasnila sve o skandalu Niše Saveljića

Petra Divac se oglasila i time želi da stavi tačku na priču o Niši Saveljiću.

Krajem godine došlo je do sukoba Vlada Divca i Niše Šaveljića dvojice bivših sportista i dobrih prijatelja, koji su se potukli u jednom beogradskom restoranu. Tek nekoliko nedgelja kasnije javnost je saznala za to.

Razlog sukoba su poruke koje je Niša Saveljić navodno slao Petri Divac, a koje nisu bile primjerene. Sada se poslije dugog ćutanja oglasila i Petra Divac koja je u saopštenju za "Kurir" objasnila šta se tačno desilo, odnosno šta je to bivši fudbaler Partizana uradio zbog čega je njeg otac pobjesnio.

"Glavni razlog mog saopštenja je da dam glas najprije sebi, a i svim devojkama i ženama koje su doživjele ili dožvljavaju seksualno nasilje ili seksualno uznemiravanje koje žene jako dobro razumiju da ostavlja traume za cijeli život. U trenutku kada se meni ovo desilo imala sam 21. godinu. Desilo se u mojoj kući, gde sam bila sa roditeljima u tom trenutku gdje sam se osjećala i najsigurnije i najzaštićenije. Poruke neprimjernog sadržaja mi je slao otac mog druga, i poznanik mog oca sa kim ima i puno zajedničkih prijatelja", navela je Petra u saopštenju.

Divčeva kćerka objasnila je da se prvo obratila sihologu, a potom je roditeljima saopštila šta se desilo.

"Iako ja nisam odgovarala na njegove poruke, on je nastavio da piše. Toliko je bilo sve traumatično i mučno da sam pomoć zatražila kod psihologa koja me je posavjetovala da sačuvam sve poruke jer sigurno mu ovo nije prvi put, i u slučaju da nekome budu trebale kao dokaz na sudu. U ovakvim situacijama većina žena od šoka počinje da se osjeća krivim i da razmišljaju i da se ispituju da nisu svojim stavom izazvale takvu reakciju.On je za mene bio autoritet i ja sam njega gledala sa poštovanjem i povjerenjem i on je to zloupotrebio. Poslije nekoliko seansi sam dobila hrabrost da mogu da kažem svojim roditeljima jer time što im nisam rekla, htjela sam i na neki način i njih da zaštitim. Moja zadnja poruka njemu je bila".

Petra je objasnila da joj se u međuvremenu javilo više devojaka.

"Poslije toga me je zvao i slao govorne poruke u kojima je pokušavao da mi objasni da nisam razumijela i insistirao da mu odgovorim na pozive, gdje je takođe govorio da će sam sebe da kazni za to što je uradio. Ja mu nisam odgovorala onda je počeo da zove moju majku i da sličnim sadrzajem ubijeđuje i nju da nisam dobro razumela. Kad je ovo izašlo u javnost, ja i moja porodica smo dobili poruke od više djevojaka i žena koje su doživjele slično iskustvo kao i ja sa njegove strane. Meni je žao zbog njegove djece, jer sve najljepše imam da kažem o njima, gdje je njegov sin meni poslao poruku i izvinio se i ogradio od ponašanja svog oca u ime sebe, svoje sestre, i njihove majke. Svjesna sam da ovo nikada ne bi došlo u javnost da nisam ćerka svog oca", poručila je Petra Divac.

"Ali iako mi ne prija što je izašlo u javnosti, jer mi vraća traume, želim onda da iskoristim da budem glas za sve druge devojke da koliko god je neprijatno one nisu krive, i da obavezno kažu svojim roditeljima i da potraže adekvatnu pomoć. I ako nažalost već dio društva i dalje ne vidi koje posljedice ovo izaziva na žene. Kada sam ga ljetos srela, u Porto Montenegru gdje je sjedio i smijao se. I ako sam bila sa svojim dečkom osjetila sam strah, i veliku neprijatnost. I ako znam da bi moj dečko bio tu da me zaštiti, željela sam da se vratim kući. Pomislila sam kako nije fer da on nema nikakvu posljedicu za svoje ponašanje, a da je meni ostala trauma za cijeli život. Na temu ovoga ovo je moja zadnja izjava i sa ovim želim da sve ovo da ostavim iza sebe", navela je ona.