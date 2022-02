"Žućkova ljevica" sa Radonjićevim pečatom: Najtrofejniji Zvezdin trener donio 13. pehar na Mali Kalemegdan

Trofejni stručnjak sa ekipom uradio perfektan posao na Kupu Koraća.

Izvor: printscreen/rts

Crvena zvezda osvojila je dominantnom igrom protiv Partizana 11. put trofej nacionalnog Kupa, a pod vođstvom Dejana Radonjića podigla je skoro polovinu tih pehara - pet.

Nakon što je Zvezdi donio čak 13. trofej, najuspješniji trener u istoriji kluba sa Malog Kalemegdana kratko je sabrao utiske poslije Kupa, odmah usmjerivši pažnju na ono što dolazi u borbama u Evroligi i ABA ligi.

"Cijeli turnir smo odigrali veoma dobro i konstantno u svim duelima. Što se tiče večerašnjeg duela, od početka smo krenuli dobro. Tokom tih 10-ak minuta nismo očekivali da će sve ići glatko. U oba pravca smo bili dobri, pravili smo razliku koja nam je bila tolika da smo mogli da meč privedemo kraju uz našu kontrolu", rekao je Radonjić.

Radonjić je sa Zvezdom osvojio četiri titule u ABA ligi, četiri trofeja prvaka srpske lige i uz to pet nacionalnih kupova.

Na pitanje zašto je Zvezda bolja od Partizana, trener crveno-bijelih nije htio da govori o "vječitom rivalu".

"Okrenuo bih se samo nama. Odigrali smo dobar meč posebno u periodu koji smo imali sa koronom. Od početka smo kuburili sa povredama, očekivali smo da budemo kompletni, trebalo nam je vrijeme da stanemo na noge. Uspijevali smo kroz težak raspored koji imamo, sa svim putovanjima i svim tim da ta pauza koja nas je poremetila. Došli smo ovdje dovoljno spremni, evidentno je bilo da nam je neki period prije Kupa omogućio da možemo da uradimo ono što nam je bilo prijeko potrebno. Odigrali smo cijeli turnir jako konstantno i dobro. Moje zadovoljstvo je veliko. Ne bih se bavio tim pitanjem niti bih to komentarisao. Čeka nas meč sa Panatinaikosom pa drugi mečevi"

Da li su ključna bila prva četiri minuta, u kojima Partizan nije dao koš?

"Jako je značajno bilo što smo dobro počeli, ako se sjetite Partizan je poslije toga odgovorio, smanjio razliku, bilo je potrebno da nastavimo da igramo dobro i uspijevali smo da to radimo i da koš po koš gradimo rezultat. Uspjeli smo dobrom igrom da napravimo razliku i da dođemo do kontrole meča".

Izvor: Arena sport/printscreen

Iako je Nejt Volters MVP, "iks faktor" finala je definitivno bio Stefan Marković. Radonjić nije htio da ističe bilo kog igrača, već je čestitke i pohvale upućivao čitavom timu.

"Znate kako, ne želim da analiziram stvari na taj način. Ova četiri dana smo timski izgledali dobro. Svi igrači su dali doprinos da dođemo do trofeja. To što neko očekuje da igrači svaki minut igraju fenomenalno to je nemoguće. Ne želim time da se bavim i to da objašnjavam", dodao je Radonjić za kraj.

(MONDO)