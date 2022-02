"Ne razumijem mržnju, Igokea m:tel ima pravo da se slika sa zastavom Republike Srpske"

"Organizacija je bila na vrhunskom nivou i domaćin zaslužuje sve pohvale. Intonirana je himna Bosne i Hercegovine, bila je i zastava BiH, kao i zastava Košarkaškog saveza BiH, ali ovakav stepen mržnje i netrpeljivosti prema zastavi RS ne razumijem", kaže trener Igokee.

Izvor: Anadolija/Miomir Jakovljevć

Košarkaši Igokee m:tel po deveti put su osvojili Kup Mirza Delibašić!

Izabranici Dragana Bajića su u finalu u banjalučkom "Boriku" deklasirali su Široki rezultatom 93:66 i pokazali da im u ovom trenutku nema premca u Bosni i Hercegovini.

"Još jednom moram da čestitam mojim momcima na trofeju, ozbiljno sam ušao u završnicu Kupa i to sam pokušao da prenesem igračima. Dosta dobro je to sve izgledalo i zato smo dosta dominantno stigli do pehara. Ono što sam potencirao bilo je zaustavljanje kontranapada ekipe Širokog i njihove brze igre. Mislim da smo u velikoj mjeri uspjeli to da uradimo, osim možda u prvoj četvrtini. Poslije je to sve došlo na svoje. Tim sa 'Pecare' nije imao rješenja za našu odbranu i vjerujem da smo zasluženo stigli do trofeja", rekao je trener Aleksandrovčana za naš portal.

Bajić je iskoristio priliku da uputi i čestitke Širokom na plasmanu u finale, kao i Slobodi iz Tuzle i banjalučkom Borcu na učešću na završnom turniru u dvorani "Borik".

"Jako poštujem i cijenim trofej koji se zove po legendi kakav je bio Mirza Delibašić. Imam ogromno poštovanje i prema njegovoj porodici i zato sam ušao sa velikom željom da osvojim taj trofej", dodao je Bajić.

Izvor: Anadolija/Miomir Jakovljevć

Strateg "igosa" se osvrnuo i na naslove pojedinih sarajevskih medija (Sramotan potez košarkaša Igokee, osvajanje Kupa BiH proslavili uz zastavu Republike Srpske), koji su odbranu titule u Kupu BiH doživjeli kao provokaciju s obzirom da su se košarkaši Igokee m:tel fotografisali sa zastavom Republike Srpske.

"Kao čovjek stvarno ne mogu da razumijem netrpeljivost i mržnju. Tim gestom nismo htjeli nikoga da uvrijedimo. Organizacija je bila na vrhunskom nivou i domaćin (Borac Banjaluka) zaslužuje sve pohvale. Intonirana je himna Bosne i Hercegovine, bila je i zastava BiH, kao i zastava Košarkaškog saveza BiH, ali ovakav stepen mržnje i netrpeljivosti prema zastavi RS ne razumijem. Stvarno mi nije jasno da neko želi da nam zabrani da se slikamo sa svojom zastavom. Ja kao čovjek ne bih imao ništa protiv da se neko fotografiše sa zastavom Federacije BiH, a kamoli da pokazujem neku mržnju i netrpeljivost. Stvarno to ne razumijem, ali ponavljam, mi nikoga nismo željeli da uvrijedimo. Bar ja lično. Mi volimo svoje, držimo do svoga i zato smo se slikali sa zastavom RS nakon osvojenog trofeja. Na to imamo puno pravo", zaključio je Bajić.

"Kosovo" uskratilo vizu Bajiću

Dragan Bajić, selektor Sjeverne Makedonije i trener Igokee m:tel, nije dobio vizu za prolaz kroz samoproglašeno Kosovo i neće moći da putuje sa ostatkom ekipe na megdan Gruziji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"Moraću da čekam 14 sati u Istanbulu prije nego što dođe ostatak ekipe. Pošto moram da krenem ranije neću moći da odradim trening sa timom. Ovo sve će mi teško pasti i zbog mojih zdravstvenih problema jer su mi doktori rekli da još nisam za naporna putovanja. Međutim, ja sam selektor Sjeverne Makedonije i moram da radim svoj posao", rekao je Bajić za "Nezavisne novine".

Sjeverna Makedonija meč 3. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Gruziji igra 24. februara.