Pobijedili Srbiju i otišli na Olimpijske igre, a sad se blamiraju: Island napravio ogromnu senzaciju protiv Italije!

Potcijenili su rivala i pošteno se osramotili na Islandu.

I dalje boli poraz košarkaške reprezentacije Srbije na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre protiv Italije, a još bolniji je kada shvatimo da "azure" može da dobije i Island.

Nisu bili u najjačem sastavu Italijani, ali su se propisno izblamirali protiv Islanda koji je napravio jednu od najvećih senzacija kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Potcijenili su rivala i zato su "pali" poslije čak dva produžetka 107:105 (21:18, 23:15, 21:26, 20:26, 9:9, 13:11).

Zanimljivo je da je Island sve mogao da riješi i u regularnom toku utakmice, vodili su pet razlike na dva minuta do kraja, ali očekivano koljena su počela da im klecaju, uplašili su se velikog trijumfa...

To je iskoristila Italija preko Tonuta dolaze do izjednačenja, čak i šuta za pobjedu, ali smo gledali još dva puta po pet minuta košarke u kojima je Island bio bolji i zaslužen došao do velikog trijufa, prije svega zahaljujući Mahermarsonu koji je odigrao ključnu ulogu "penalima".

Prvi strijelac meča za Island bi oje Hlinason sa 34 poena i 21 skok, dok su odlični bili Fridrikson (25) i Hermanson (23). S druge strane Italijane su predvodili Niko Manion sa 23 poena, odnosno Mikael Vitali sa 22.

Iako Italija nije bila u najjačem sastavu, ovo je vrlo neprijatan poraz za njih, već drugi u kvalifikacijama.