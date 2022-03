Možda Džordan ne bi uspio da je Srbin ili Hrvat! Raduljicu pitali za reprezentaciju, on objasnio: Vidite Janisa i Jokića

Iskusni centar je govorio o mnogim temama.

Izvor: Profimedia/MN Press/Youtube/Podcast Incubator

Miroslav Raduljica je jedan od igrača koji je svoje najveće uspjehe napravio u nacionalnom timu, a sada je gostujući u hrvatskom "Podkast inkubatoru" pričao i o reprezentaciji.

Pominjao je i mogući povratak u Partizan, a novinarku je zanimalo da li on smatra da bi neki potencijalni tim Jugoslavije sa Dončićem, Jokićem, Vučevićem, oba Bogdanovića i ostalim zvijezdama mogao da pobijedi SAD.

"Ne možemo znati ali mi bismo to voljeli sigurno. Normalno da bi volio, lijepo je maštati, a to sam isto pomenuo da ne igraju imena nego igra ta hemija u timu. Možemo da dovedemo Džordana da bude Hrvat ili Srbin, Jugosloven, a možda ne bi on funkcionisao u tom sistemu", rekao je on.

Istakao je kako nije isto igrati za klub i nacionalni tim, a dao je primjer dva prethodna MVP-a NBA lige.

"Eno ti Adetokumbo dođe u Grčku pa nije da nema pojma, nego je drugi stil igre. Dođe Jokara, MVP ludilo, dođe one godine pa... Ne ulazim zašto je to tako bilo, možda nisi dugo bio dugo u tom sistemu, ne mora to ništa da znači", dodao je on.

Nije htio da ulazi u detalje, ali...

"Moram sad da se ogradim od tih razloga zašto, ali on očito nije igrao dobro. Ali je odlika najvećih igrača da mogu da se podrede timu i uklope sa svima. Da se podrede timu i da vide neki viši cilj u timu od sebe."

Na kraju se dotakao i neuspjeha nacionalnog tima Srbije na kvalifikacijama za Olimpijske igre.

"Meni je drago jer sam iz Srbije i igrao sam za tu reprezentaciju. Ali Kruno je to isto pričao, to je splet okolnosti. Ti sad imaš neku ekipu bolju od tebe, a svi očekuju da ih pobijediš jer nemaš realnu sliku ko si ti. To sam ja rekao pred one prošle kvalifikacije kada su svi bili ushićeni, Srbija, dolazi ovaj, dolazi onaj... Pa čekajte ljudi zar nije bilo sto puta do sada da ne igra pojedinac, ne igraju imena nego igra tim. Može tim da ima najgora imena, a da osvajaju medalje. Tako je bilo i sa nama 2014", zaključio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!