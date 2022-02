Raduljica o Hrvatima o reprezentaciji - Kod nas Srba toga nema, možda smo zato bolji!

Miroslav Raduljica je pričao o srpskom nacionalnom timu i o tome šta razlikuje "orlove" od drugih.

Šta razlikuje košarkašku reprezentaciju Srbije od drugih? Zbog čega "orlovi" igraju bolje od nekih drugih timova, poput Hrvatske koja je u nokdaunu.

O tome i uopšte o nacionalnom timu i svemu što se dešava je pričao Miroslav Raduljica. Otkrio je jedan bitan faktor koji pravi tu razliku.

Srpski centar, koji je tokom karijere imao veliku konkurenciju na svojoj poziciji u reprezentaciji, je pojasnio baš to, igrače na "petici" i način na koji su oni funkconisali.

"Zdrava konkurencija, neko te pravi boljim. Svi zajedno se trudimo da idemo ka istom cilju. Ako se nešto desi super, napravio je tim, ako ne, svi zajedno smo izgubili. Sve je bilo potpuno zdravo. Selektor odlučuje ko će da ide i šta je dobro za ekipu, svi zajedno rastemo. Mnogo je kod nas manje bilo sujete i tog nivoa ili tog nečega, kao ovaj igra više od mene, nego u drugim reprezentacijama. Ima toga uvijek u sportu, bilo je, ego te tjera da budeš bolji, nekad taj ego napravi glupost", rekao je Raduljica tokom gostovanja u podkastu "Inkubator", gdje je ranije pričao o Partizanu.

Poslije velikih uspjeha ostvarenih u prethodnom periodu Srbija je doživjela i neuspjeh. Nisu "orlovi" uspjeli da se kvalifikuju za Olimpijske igre u Tokiju. Probao je Miroslav da pojasni i kako je do toga došlo.

"Meni je drago zbog uspjeha jer sam iz Srbije, igrao sam za tu reprezentaciju i kao napraviš nešto. Splet okolnosti, kao što je Kruno Simon pričao. Imaš ekipu koja je bolja od tebe i svi očekuju da treba lagano da ih dobiješ, a nemaš realnu sliku ko si ti. Da ne ulazim u dublje teme, nije to tako prosto. Prošlog ljeta tokom kvalifikacija za Olimpijske igre, pričalo se da svi dolaze, nikad jači tim. Čekajte ljudi, zar nije bilo 100 puta do sada, ne igraju imena, već tim. Može tim da ima najgora imena, šta god to značilo, ali da se pokaže da osvajaju medalje. Tako je bilo i sa nama 2014. godine, ako se to uzima kao neki momenat kada je sve krenulo. Mi smo otišli kao autsajderi, tri novinara na aerodromu, poslije svi slave. Možda mi ne znamo da igramo kada smo u žiži, na svjetlu."

Na kraju je priznao da ne prati toliko najjaču košarkašku ligu na svijetu.

"Nije mi taj NBA zanimljiv do plej-ofa. Gledam statistiku, neki izvještaj kako su naši igrali tu uključujem i Bojana Bogdanovića, Luku Dončića. Informisan sam kako igraju, ali slabo pogledam neku utakmicu", zaključio je Raduljica.