Oglasio se heroj Partizana - "malo ima i do ponosa!": Avramović dao 33 poena Zvezdi, pa poručio: Išla me je lopta!

Aleksa Avramović analizirao pobjedu Partizana u "vječitom" derbiju.

Izvor: MN PRESS

Aleksa Avramović je bez ikakve sumnje heroj derbija. Partizan je slavio 98:84, a Čačanin je nakon blijedog prvog poluvremena u drugom pogađao skoro sve!

Ubacio je osam trojki u nastavku, za ukupno 33 poena, pa nije iznenađenje što je njega poslije meča Željko Obradović stavio u prvi plan, pošto nije tajna da je bilo dosta kritika na njegov račun poslije prva dva derbija. Uz sve to, vrijedi istaći da je Avramović igrao sa maskom na licu koja smeta igračima.

"Osjećao sam se fenomenalno u drugom poluvremenu, išla me je lopta, saigrači su mi vjerovali i generalno osjećao sam to. Uvijek sam znao da dam koš, to je nešto što sam radio i u Italiji i u Španiji", rekao je Avramović poslije meča.

Partizan je ubjedljivo izgubio prva dva derbija sezone, ukupno je bilo 32 razlike za Zvezdu, a to je posebno motivisalo crno-bijele.

"Ova utakmica je bila posebna, malo ima i do ponosa, stvarno nas je Zvezda razbila prve dvije utakmice i u Kupu i u prvom meču ABA lige. Znali smo da moramo da odigramo čvrsto, stvarno smo odigrali i čvrstu odbranu u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenuu smo imali i neke greške koje smo ispravili fantastičnim napadaom", rekao je bek Partizana koji je ljetos bio jedna od prvih akvizicija Obradovića.

Kratko su crno-bijeli proslavili sa navijačima, a sada je u glavi samo Lijetkabelis u Evrokupu, meč se igra već u utorak.

"Odigrali smo odličnu utakmicu, Kevin je odigrao fantastično prvo poluvrijeme, ja sam povukao u drugom, saigrači su nam vjerovali obojici i to je to, idemo dalje. Sutradan već letimo", zaključio je Avramović.