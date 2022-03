Bajić: Bilo je pritiska zbog značaja utakmice! Helbih: Nismo imali snage, potrošili smo se!

Treneri Igokee i Zadra saglasni da je neizvjesnost oko pobjednika trajala tek jedno poluvrijeme.

Izvor: ABA liga/Igokea/Nikola Vuruna

Košarkaši Igokee upisali su važnu pobjedu u borbi za plej-of savladavši Zadar rezultatom 79:67.

Bila je ovo 11. pobjeda Igokee nad Zadrom u isto toliko mečeva u Laktašima, a imala je veliki značej jer su se Aleksandrovčani sada učvrstili na petom mjestu koje vodi u plej-of.

"Prvo čestitam mojim momcima na jako bitnoj pobjedi za nas. Zadru želim puno sreće u nastavku lige,a akolegi Anzuloviću da se oporavi i što prije vrati poslu koji sigurno najviše voli", rekao je trener Igokee Dragan Bajić, a potom priznao da je bilo malo pritiska, što se vidjelo na njegovoj ekipi u prvom poluvremenu.

"Bila je jako bitna utakmica, s tim da ja kroz pripremu nisam htio da stvorim pritisak o važnosti, ali se na kraju ispostavilo da je bilo pritiska. Analizirajući prvo imali smo problema u ofanzivnom skoku, a nedostajalo je i defanzivnog skoka i ujedno kontranapad kojim bi došli do nekih lakih poena. Dozvolili smo im puno slobodnih bacanja u prvom poluvremenu. Samo drugo poluvrijeme u otvaranju je još bilo u grču, ali smo iskontrolisali taj skok, ali nije nam ta lopta išla kako treba da dođemo do lakih poena. Kako je utakmica odmicala mi smo bili sigurniji, konkretniji i defanzivno puno bolji, pogotovo u četvrtoj četvrtini gdje smo u prvih pet minuta primili tri poena i prelomili utakmicu. Jako bitna utakmica i pobjeda za nas. Ima još pet utakmica, ali smo dobro odškrinuli vrata plej-ofa što je veliki rezultat za naš klub", rekao je Bajić.

I on i njegovi igrači sada mogu da odahnu, jer je bitka za plej-of gotovo završena.

"Imamo još pet kola, dvije utakmice kod kuće, nije ništa izgubljeno ni da smo poraženi večeras, ali sigurno da momci žele da izbore plej-of i to se i pokazalo večeras. Nisam ja zadovoljan nekom dobrom igrom večeras da smo mi Zadar nešto nadigrali. Defanzivno je dobro funkcionisalo u nekim momentima i tad smo i prelomili, ali presudila je važnost utakmica i naša veća rotacija i bolja svježina u odnosu na ekipu Zadra", istakao je Bajić.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Nikola Vuruna

Pomoćni trener Zadra Srđan Helbih, koji vodi ekipu u odsustvu bolesnog Vladimira Anzulovića, čestitao je Igokei na pobjedi i rekao da je poraz energetskog pada, koji je logičan s obzirom na zgusnut raspored.

"Čestitam ekipi Igokee na zasluženoj pobjedi. Držali smo se prvo poluvrijeme dok smo imali snage i energije u ovako skraćenoj rotaciji. Ovo nam je treća utakmica u sedam dana, fale nam tri bitna igrača i jednostavano uz ovakav loš šut za tri poena, 23 posto, nismo mogli puno bolje. Taj šut je isto posljedica što smo energetski pali, nismo imali dovoljno igrača u rotaciji, došlo je do tog pada i nismo mogli bolje“, ocijenio je Helbih.

Zadar je napravio iznenađenje u prošlom kolu ABA lige savladavši Budućnost, sada nije to uspio da ponovi, ali Helbih ističe da to neće mnogo poremetiti njegovu ekipu.

"Psihološki nas nije poremetila utakmica proiv Budućnosti, ali fizički nas jeste ispraznila. To je isto jaka ekipa, igraju Evrokup, jaka tijela i jednostavno nama je teško igrati svakih par dana. Mi igramo i naše prvenstvo i to jednostavno ostavlja trag. Neće ovaj poraz uticati na ekipu, mi moramo da se što prije oporavimo, već u ponedjeljak igramo protiv Splita u domaćem prvenstvu. Jednostavno nismo mogli bolje, možda da smo pogodili koji šut više, ali to je posljedica tog energetskog pada", zaključio je Helbih.