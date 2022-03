Embida pitali ko je MVP nakon što ga je Jokić pobijedio usred njegovog grada: Ovakav odgovor niko nije očekivao!

Jasno je kao dan ko je sada MVP, ali Embid je imao zanimljiv odgovor...

Izvor: YouTube/NBA Playoffs 2022/Screenshot

Džoel Embid poručio je da je Denver napravio preokret i odnio pobjedu iz Filadelfije (114:110) zato što su oni bili "meki" u odbrani, poručivši da je utakmica bila kao i svaka druga - odnosno da nije razmišljao o direktnom MVP duelu.

Teško da je to istina pošto su mediji danima pričali o tom meču, dok je još od prošle sezone jasno koliko Embid žarko želi da osvoji MVP priznanje. Bio je nezadovoljan jer je Jokić osvojio ispred njega, a po svemu sudeći djeluje da nas nešto slično čeka i na kraju ove sezone...

Jokić je sada za korak bliži priznanju za najkorisnijeg igrača sezone, a Embidu je bilo teško da priča o tome i želio je da se fokusira samo na meč.

"Mi smo izgubili, samo me to zanima. Mene zanimaju pobjede. Na vama medijima je da pričate o tome ko je najbolji, ko je odigrao bolji meč i slične stvari - mene to ne zanima, hoću samo da pobijedim. Mi razmišljamo o šampionskom prstenu i zbog toga moramo da budemo bolji...", poručio je Embid na konferenciji za na kojoj nije bio pretjerano raspoložen, što nije iznenađenje ako se uzme u obzir krajnji rezultat.

"Što se tiče individualnih nagrada... Jokić je MVP i igra kao čudovište cijele sezone. Vi gradite tu priču oko mene, ali to nije moj fokus. Ja hoću samo da napredujem iz dana u dan."

Dakle, Embid je izbjegao da odgovori na pitanje da li je Jokić pobjedom protiv Filadelfije, nakon minusa od 19 poena, najbolji igrač NBA lige, ali je zaista nahvalio srpskog košarkaša - koji je o njemu lijepo govorio uoči utakmice. U svakom slučaju lijepo je vidjeti da postoji uvažavanje sa obje strane...

"Nema šta, Jokić je čudovište, volim da ga gledam, ali je lako proučiti ga. Igra protiv drugih košarkaša i znam neke njegove poteze. Znam šta je htio, ali sam imao problem sa faulovima", rekao je Embid.

"Nisam zato bio agresivan kako sam htio, ali moram da kažem da je sjajan i da volim njegovu igru."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!