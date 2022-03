"Jokić je MVP, nema tu šta da se mozga": Srbinov saigrač objasnio - Momci, pa ne možete Nikolu tek tako da zaustavite!

Monte Moris nema nikakvu dilemu.

Izvor: Profimedia

Nastavlja Denver da ređa pobjede, naročito na gostujućim parketima, a nakon još jedne briljantne partije Nikole Jokića u trijumfu nad Vašingtonom, njegov saigrač je morao da govori o Srbinu.

Jokić je aktuelni MVP NBA lige i jedan od glavnih favorita da ponovo dobije to priznanje, a košarkaš Denvera Monte Moris kaže da nema nikakve dileme da li Srbin to priznanje zaslužuje.

Denver je savladao Vašington u prestonici SAD 127:109, a Moris nije mogao da ne istakne važnost Jokića. Srbin je postigao 29 poena uz 13 skokova iako je dobar dio meča presjedio na klupi.

"Nekada sjedimo sa kolegama iz protivničkih timova i pričamo, često nas pitaju šta to treba da se uradi da se zaustavi Jokić. Ne otkrivamo im ništa, oni kažu da jedino može da se udvaja i tako da se umori, ali se samo nasmijem i kažem, 'Momci, to ne funkcioniše tako'", objašnjava Moris.

U Americi je u toku velika debata da li bi Jokić i drugi put zaredom trebalo da bude proglašen za MVP-a.

"On je fenomenalan, radi to tako dugo u kontinuitetu, ali mislim da za to ne dobija dovoljno poštovanja, barem ne koliko svakako zaslužuje. Njegove brojke svako veče su sjajne. Momci se povređuju, izostaju iz tima, ali on stalno vuče tim na svojim leđima. Svijet bi mnogo trebalo da priča o tome, mislim da tu nema šta da se mozga ko je MVP", zaključio je Monte Moris.

