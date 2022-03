Manekenka optužila NBA igrača za zlostavljanje! Sofija otkrila sve: Vukao me niz stepenice, bacao, zvala sam policiju!

Mladi NBA košarkaš će morati pred sud zbog privatnog života. Čeka ga suđenje...

Bori se Nju Orleans za šansu da uđe u plej-in turnir. Trenutno su na 10. poziciji i vodiće se borba sa San Antoniom do posljednjeg meča. Prva zvijezda tima Zajon Vilijamson već duže vrijeme ima problem sa povredama, a sada je još jedan igrač u velikom problemu. U pitanju je Džekson Hejs.

Košarkaša Pelikansa je bivša djevojka optužila za fizičko zlostavljanje i moraće na sud. Instagram model Sofija Hamora tvrdi da ju je Džekson udarao i da je bio nasilan prema njoj tokom perioda kada su se zabavljali. Uvid u detalje optužnice je imao američki tabloid "TMZ".

Kako se navodi, njih dvoje su počeli da se zabavljaju u novembru 2020. godine i prvi problemi su počeli da se pojavljuju u februaru 2021. godine kada se Hejsu nisu dopali Sofijini komentari oko cvijeća koje joj je kupio za Dan zaljubljenih.

"Jedne večeri u julu smo se posvađali, jurio me je po cijeloj kući, nekoliko puta me je uhvatio, bacio na pod, vukao me niz stepenice. Pobjesnio je, lomio je sve što mu je došlo pod ruku. Uspjela sam da zaključam vrata, ali je ušao kroz prozor. Uspjela sam da pozovem policiju", stoji u njenoj izjavi koja se nalazi u optužnici.

Protiv njega je u januaru ove godine podignuta optužnica od čak 12 tačaka. On je u julu prošle godine uhapšen ispred svoje kuće u Los Anđelesu. Kada su policajci stigli, on je odbio da razgovara mirno sa njima, bio je agresivan, jednog je čak i odgurnuo, pa su morali da ga obore na zemlju i koristili su elektrošoker. Nedugo zatim se pojavio i snimak tog hapšenja, gdje se vidi da mu jedan policajac drži koljeno na vratu dok on viče da ne može da diše, pa su ga tada poredili sa Džordžom Flojdom koji je izgubio život u sličnoj situaciji, pa je nastao pokret "Black lives matter".

Stvari ne djeluju dobro za mladog košarkaša rođenog 23. maja 2000. godine. On ove sezone prosječno bilježi devet poena, 4.5 skokova i 0.6 asistencija po meču.

