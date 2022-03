Imali smo veliku šansu, osam poena prednosti: Obradović o Partizanovoj ispuštenoj prilici u derbiju

"Četiri promašena bacanja, greške... Sve je to sastavni dio košarke"

Izvor: YouTube/Cedevita Olimpija TV

U dramatičnoj završnici derbija u hali "Tivoli" u Ljubljani, Partizan je ispustio pobjedu protiv Cedevita Olimpije. Košem Jogija Ferela, slovenački tim je prekinuo niz pobjeda crno-bijelih i produžio svoju trijumfalnu seriju na šest "jadranskih" uspjeha u nizu.

Poslije poraza, trener Partizana Željko Obradović je kratko analizirao utakmicu, uz čestitku domaćima na trijumfu.

"Želim prije svega da čestitam ekipi Cedevita Olimpije na pobjedi, bila je izuzetno teška i zahtjevna utakmica. Imali smo veliku šansu, da sa osam poena razlike na dva i po minuta do kraja privedemo utakmicu kraju laganije, ali to je košarka i dešavaju se stvari koje se dešavaju. Četiri promašena slobodna bacanja u nizu, greške, sve je to sastavni dio ovoga čime se bavimo. Ovog puta pobjeda je otišla na stranu Cedevita Olimpije i još jednom im čestitam", rekao je Željko Obradović poslije drame u Ljubljani.

Na pitanje novinara kako se osjećao u Tivoliju, u kojem je nastupao i kao igrač, "Žoc" je rekao da mu je uvijek drago kada dođe u glavni grad Slovenije. "Imam dosta prijatelja i uvijek se radujem kad dođem ovdje, uvijek", dodao je on.

Partizan je posle ovog poraza ostao na istom broju pobjeda kao i Crvena zvezda (19), s tim da crveno-bijeli imaju bolji međusobni skor u tom odnosu i sada veće izglede da osvoje "pol poziciju" pred doigravanje.