Dobra vijest za Partizan, može do prvog mjesta u Evrokupu! Francuzi obradovali crno-bijele, ovo su kalkulacije do kraja!

Vodiće se velika bitka za prvo mjesto i prednost domaćeg terena u Evrokupu.

Izbacivanje Lokomotive Kubanj iz Evrokupa je vratilo nadu Partizanu da može do prvog mjesta u grupi. Sada je stigla još jedna vijest koja odgovara crno-bijelima. Huventud je pao u Francuskoj i to znači da je sada sve otvoreno u borbi za sam vrh. Da bi se to dogodilo potrebno je da se ispune još dva uslova.