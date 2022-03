Ruski klub izbačen iz Evrokupa, ovo odgovara Partizanu! Željkova ekipa može do prvog mjesta, postoje dvije opcije!

Partizan može da stekne prednost domaćeg terena u Evrokupu, ali za to je potrebno da se ispune neki uslovi.

Rok je prošao, zvanična potvrda je stigla. Ruski klubovi su izbačeni iz Evrolige i Evrokupa. To je vijest koja odgovara i Crvenoj zvezdi u trci za top8 i Partizanu u borbi za prvo mjesto i prednost domaćeg terena u svojoj grupi. Sada imaju šansu da dođu do vrha.

Pošto je Lokomotiva Kubanj, ujedno jedini tim iz Rusije u Evrokupu, suspendovana, to je značilo i da se brišu prethodni rezultati ekipa koji su igrali sa njima, kao da se i oni koji tek treba da se odigraju neće računati. To znači da je srpski tim sada na skoru 10-4 umjesto 10-5, kao i da je prvoplasirani Huventud na 11-3 umesto 12-3.

Ovakvo stanje na tabeli daje šansu ekipi Željka Obradovića da priprijeti španskom timu do kraja ligaškog dijela. Ali, treba naglasiti i da tim iz Badalone drži sve u svojim rukama. Da bi došlo do smjene na vrhu potrebno je da se ispuni nekoliko uslova.

Dakle, Partizan mora na dva naredna gostovanja da savlada Slask i Trento i da Huventud u Francuskoj izgubi od Metropolitana, pa da Slask upiše trijumf u Španiji. Ukratko, crno-bijeli moraju da dobiju oba meča, a da Huventud doživi dva poraza. Razlog za to je i bolja koš-razlika pošto je srpski tim izgubio sa većom razlikom u Badaloni, nego što je pobijedio u Beogradu.

Treba dodati i da postoji još jedna opcija, a to je da Andora dobije sva tri meča do kraja, da Huventud izgubi jedan od dva meča i da Partizan dobije oba. Ako se to dogodi sva tri tima bi imala isti skor (12-4) i tada bi se gledala koš-razlika, a ne međusobni skor. Prednost bi bila na strani srpskog tima.

