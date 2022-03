Legenda Zvezde ima novi klub! Bivši selektor BiH ide stopama Save Miloševića - vratio se na dobro poznato mjesto!

Robert Prosinečki se vratio na mjesto uspjeha.

Izvor: Profimedia

Spekulacijama je došao kraj. Ono što se najavljivalo u prethodnom periodu je sada postalo i zvanično. Robert Prosinečki ima novi klub. Vratio se u tim za koji je nekada igrao, ponovo je u Ljubljani. Treniraće Olimpiju.

Slovenački tim je to i zvanično potvrdio, pa je tako potpisan ugovor do kraja sezone 2023/23. On će tako krenuti stopama bivšeg trenera Partizana Save Miloševića koji je vodio "zmajeve" prije nego što je došlo do razlaza saradnje. Naslijediće Dinu Skendera.

Legendarni fudbaler Crvene zvezde i nekadašnji trener kluba sa "Marakane" je tako poslije skoro dvije godine pronašao novi izazov. Prije Olimpije je vodio turski Denizli.

"Bio je jedan od najboljih veznih igrača na svijetu, a sada se vratio u Ljubljanu poslije dvije decenije. Te 2002. godine je nosio dres kao fudbaler, pomogao je ekipi da osvoji Kup, a sada će voditi tim sa klupe. Prvi trening održaće u srijedu, dok će debi imati 3. aprila kada Radomlje dolazi u 'Stožice'", piše u saopštenju.

Prosinečki je u trenerskoj karijeri pored Zvezde i Denizlija vodio Kajzeri, a radio je i kao selektor Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine.

(MONDO)