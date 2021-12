 Legendi Zvezde pomenuli trčanje, on planuo: Ma dajte, kao da je to bitno! Nije to maraton, to je fudbal

Jedna konstatacija novinara je posebno zasmetala velikom Žutom.

Izvor: Profimedia

Veliki derbi u Ligi šampiona igraju Inter i Real Madrid i oni će u međusobnom duelu odlučiti ko će u njihovoj grupi biti prvoplasirani. Neki od ključnih igrača oba tima su iz Hrvatske, a novinari "Gazete" su tražili komentar Roberta Prosinečkog o tom meču.

Najviše ih je zanimalo kako vidi trenutnu formu Marcela Brozovića, koji je u posljednje vrijeme ključni igrač Intera.

"On već dugo i konstantno raste, ali u posljednje dvije godine je eksplodirao. To se dogodilo, naravno, zahvaljujući njemu, ali i trenerima koji su ga vodili. Bio je ključni čovek prilikom Interovog osvajanja Skudeta i to mu je nagrada za sve što je uradio. On je doslovno Interov pokretač. Trebalo mu je vremena da se navikne na italijanski nogomet, ali otkad je to uspio, oduševljava kvalitetom", rekao je Robi.

Poznat kao virtuoz sa loptom i neko ko nije uvijek bio najspremniji fizički, jedna konstatacija novinara mu je zasmetala. Kada su mu pomenuli da Marcelo Brozović najviše trči u cijeloj Seriji A, planuo je!

"Molim vas, pričajmo o fudbalu, a ne o maratonu. Nije bitno koliko kilometara trčiš, nego kako ih rasporediš. Činjenica je da Marcelo puno trči, ali to uvijek radi s loptom. Ili je prilikom trke ima u nogama ili je prati i razumije kuda ide. To je njegova najveća vrijednost - percepcija igre, pozicioniranje. On je moderni defanzivni, ali i konstruktivni veznjak. Zato su Inter s njim i bez njega dvije potpuno različite ekipe", istakao je Prosinečki.