Crvena zvezda pušta Andriju Maksimovića u Njemačku: "Mesi" ipak odlazi za manje od 20 miliona evra

Crvena zvezda je blizu prodaje Andrije Maksimovića u Lajpcig.

Izvor: MN PRESS

Lajpcig je ponudio Crvenoj zvezdi 13 miliona evra za Andriju Maksimovića i čini se da će je klub sa "Marakane" prihvatiti, piše "Mozzart Sport". Transfer nije još zaključen, u trci za potpis "Zvezdinog Mesija" je još nekoliko evropskih klubova, ali u ovom trenutku najbliži je odlazak u najveći fudbalski projekat Red Bula.

Ponuda je i dalje usmena, zvanična (13 miliona i dva miliona bonusa) se očekuje u tonu naredne nedjelje, a navodno bi transfer mogao da bude ozvaničen već do kraja aprila. Mladi fudbaler inače ne može da napusti Zvezdu prije 18. rođendana, koji će proslaviti 5. juna, što opet ne znači da prije toga ne može da bude prodat. Bilo je ponuda i u januaru, na šta je Zvezda ipak odlučila da sačeka ljeto, vjerujući da je to ipak doba godine kada se obrće više novca.

Izvor: MN PRESS

Interesovanje za Maksimovića prethodno su iskazivali Liverpul, Mančester siti, Pari Sen Žermen, Brajton, Borusija Dortmund i Ajntraht, ali čini se da će Lajpcig na kraju biti najbrži i najkonkretniji. Naravno, ako se dva kluba dogovore, pošto će sigurno biti cjenkanja oko procenata i bonusa.

Čak i da bude "čistih" 13 miliona evra, biće to najveći transfer Crvene zvezde, s tim da se očekivalo i više: "Zvalo me je sedam, osam ozbiljnih klubova. Po propisima još ne može da ide, tek u junu puni 18 godina. Još uvijek nema formiranu cijenu, ali to neće biti ispod 20.000.000 evra – i oni su spremni da plate taj iznos, plus bonuse. Sve je to hrabrost naše klupske politike, gdje smo vjerovali u njega, stavili ga da igra derbi, da igra u Milanu", pričao je Zvezdan Terzić prije nekoliko mjeseci.

Andrija Maksimović (17) igra na poziciji ofanzivnog veznog i u dresu Crvene zvezde upisao je četiri gola i sedam asistencija, dok je u međuvremenu sakupio već šest nastupa za reprezentaciju Srbije, ulazeći u finišu utakmica.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:24 Zagrljaj Džake i Piksija Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)