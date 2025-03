Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić na ručku u Beogradu pregovarao o prodaji Andrije Maksimovića u PSŽ.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Andrija Maksimović je najtraženiji fudbaler Crvene zvezde i najvjerovatnije će na ljeto otići u inostranstvo. Ranije nije ni mogao jer 5. juna postaje punoljetan, tako da je Zvezda odlučila da sačeka njegov 18. rođendan i ljetni prelazni rok, vjerujući da će njegova cijena - uz veće iskustvo u prvom timu - samo narasti.

Spominjali su se već brojni klubovi, prije svih Liverpul, Borusija Dortmund i Lajpcig, dok je od vikenda sada najaktuelniji francuski šampion Pari Sen Žermen. Prema informacijama "Mozzart Sporta", generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić imao je u nedjelju sastanak sa čelnicima Parižana, gdje se više govorilo o potencijalnom transferu. Kao što je poznato, Zvezda traži oko 20 miliona evra za "Mesija", a vidjećemo još da li su na "Parku prinčeva" spremili taj novac.

Vidi opis Terzić na "tajnom ručku" počeo pregovore sa PSŽ-om: Sprema se najveći transfer u istoriji Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Metlas/BETAPHOTO / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Jesmo razgovarali sa predstavnicima PSŽ-a, ali to su samo razgovori kakve smo vodili i sa drugim klubovima, prije svega iz Engleske, Njemačke i Italije. Ne žurimo nigdje sa Andrijinom prodajom, Crvena zvezda je finansijski stabilna, a i njemu je lijepo u Zvezdi. Iz dana u dan osjeća se sigurnije i razvija se na pravi način", rekao je Terzić.

Sastanku u jednom beogradskom restoranu prisustvovali su Terzić, Marko Jusuf iz PSŽ-a, Andrija Maksimović, njegov otac i igračev agent Zoran Stojadinović, dok je putem video-poziva uključen i Luis Kampos - glavni i odgovori u pariskom klubu.

Maksimović (17) ove sezone ima inače 24 nastupa za prvi tim Crvene zvezde i učinak od tri gola i pet asistencija.

Šta je rekao "Mesijev" agent?

Izvor: MN PRESS

"Nije tajna, Liverpul, Aston Vila, Lajpcig, Atletiko Madrid su među njima. Klubovi iz top liga su pokazali interesovanje, a tu dolazimo do cijene. Ako je 20.000.000, onda kažu sačekaćemo do juna jer ionako ne može da ide, pa hajde da ga ispratimo do juna... Da je 10.000.000 i da može odmah da ide, već bi bio prodan...", poručio je Zoran Stojadinović, agent Andrije Maksimovića koji je takođe i bivši sportski direktor Crvene zvezde u podkastu "Miljanov korner"

"Gledao sam Arsenal - Dinamo Zagreb da bih uporedio Baturinu, o kojem se priča da vrijedi 25-30 miliona, sa Maksimovićem. I mogu da kažem da Terzić sa pravom traži 20.000.000, ako Dinamo traži 30.000.000 za Baturinu koji ima 22 godine. Nisam vidio da je Baturina u nekom segmentu igre jači od Maksimovića".