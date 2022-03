Za Embida Jokić nije među najboljima u NBA! Amerikanac ušao u raspravu: Zna se ko je sa mnom na vrhu, gdje ti je Janis!?

Jedan od glavnih rivala Nikole Jokića u MVP trci smatra da Srbin nije u vrhu...

Kada Džoel Embid daje izjave to obično privlači veliku pažnju. Poznat je kao čovjek koji ne obraća pažnju previše na ono što priča, pa često zbog toga dospijeva u žižu javnosti. Sada je to učinio ponovo. Gostovao je u podkastu kod nekadašnjeg igrača Džej Džeja Redika.

Među mnogim temama o kojima su pričali, dotakli su se MVP trke i košarkaša koji su trenutno u samom vrhu NBA lige. Redik je taj razgovor počeo sa konstatacijom da je zanimljivo vidjeti "dva-tri najbolja igrača kako se bore za sam vrh".

Kada je to čuo centar Filadelfije je odmah počeo sa raznim provokacijama i brzo je ušao u raspravu sa Redikom oko toga. Po njemu Nikola Jokić ne pripada tom vrhu, iako ga je nedavno pobijedio u direktnom duelu, već su gore Kevin Durent i on...

"Dvojica od trojice, kažeš?", upitao je Embid.

"Dva-tri igrača", na to sam mislio", uzvratio je Redik.

"Ako tako kažeš, to znači da smo Durent i ja gore, ko je prvi?", nastavio je Džoel.

"Ne, ne rangiram, ne pokušavam to da kažem to, neka to procijene drugi", opravdao se Džej Džej.

To je jedva dočekao jedan od najboljih igrača Siksersa.

"Ko je onda treći?", pitao ga je Embid.

"Jokić, Jokić je treći", odgovorio je Džoel.

"Gdje je Janis?", uslijedilo je novo pitanje Embida.

"On je u sljedećoj grupi. Ima toliko dobrih igrača sada", ponovo se opravdao Redik.

"Dvostruki MVP i MVP finala, to je nepoštovanje, vau", kazao je Embid.

"O ovome pričam, ovo pokazuje tebe i tvoju ličnost, ti si majstor za provokacije", završio je Redik sa osmijehom.