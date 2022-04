Ne mogu bez Dončića! Bogdanović rešetao za brejk u Dalasu - Luka mora što prije da se vrati!

Bez njega ni 11. godinu u nizu neće poći prvu rundu!

Izvor: Profimedia

Plej-of serija Dalasa i Jute počela je pobjedom "džezera" na gostujućem terenu, 99:93 (20:23, 25:20, 28:22, 26:28). Bez povrijeđenog Luke Dončića, Mavsi su loše krenuli u doigravanje i sada je još jasnije koliko ih težak zadatak čeka protiv ekipe koju predvode Donovan Mičel (32 poena) i Bojan Bogdanović (26).

Već se dobro zna da je Dalas još od šampionske titule 2011. neuspješan u plej-ofu i da nijednom nije prošao prvu rundu. Ako se Dončić uskoro ne vrati sa oporavka od povrede, ekipa Džejsona Kida opet će imati ogromne probleme da "dobaci" do druge runde, u kojoj bi mogla da igra protiv pobjednika serije Finiks - Nju Orleans.

Iako je Dalas ušao u ovu seriju kao bolje plasirani (četvrto mjesto na Zapadu) i iako prvi put od navedene 2011. ima prednost domaćeg terena u plej-ofu, bez Slovenca sve to nema ni približno isti značaj.

Sljedeća utakmica ove serije biće odigrana u ponedjeljak uveče, takođe u Dalasu, a ljekari domaćeg tima vodiće do tada borbu protiv vremena, da bi nekako uspjeli da osposobe Luku. Plasman u sljedeću rundu izboriće ekipa koja ostvari četiri pobjede.

U Dončićevom odsustvu, mjesto organizatora igre Dalasa pripalo je Džejlenu Bransonu, koji je poenterski zaista predvodio tim, sa 24 poena. Uz njega, Juti su napadački pretili i Spenser Dinvidi sa 22 poena, Redži Bulok sa 15, Dorijan Fini-Smit sa 14...

Za to vrijeme, Dončić je u crnoj trenerci sjedio na klupi pored gazde Marka Kjubana. Sa tog mjesta je bodrio ekipu i slavio kada je na dva minuta do kraja Maksi Kleber pogodio trojku za samo poen minusa (91:92). Međutim, njemački krilni centar je u sljedećem napadu promašio i Rojs O'Nil je to kaznio trojkom za Jutu, posle koje je bilo jasno kako će meč biti završen.

