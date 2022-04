Partizan spreman za eliminacionu fazu, bez prava na kiks! Obradović oprezan: Igračima stalno jednu stvar ponavljam!

Partizan će u Evrokupu dočekati Bursu, tim Dušana Alimpijevića, i želi da obraduje svoje navijače u punoj "Areni".

Izvor: MN PRESS

Sada je vrijeme za ono pravo, završnica sezone i borba za trofeje. Partizan prvo čeka prvi eliminacioni meč u Evrokupu i duel sa Bursom, ekipom koju sa klupe vodi Dušan Alimpijević. Svjesni su svi u crno-bijelim taboru šta ih čeka i da nema prava na grešku.

Igra se samo jedan meč, popravnog nema. Pobjeda znači prolaz i nastavak takmičenja, poraz znači pakovanje kofera i kraj snova o peharu. Uloga favorita je na strani srpskog tima, kako zbog igre, tako i zbog rezultata, ali su oprezni uoči meča u srijedu (20.30 časova).

Trener Partizana Željko Obradović je imao riječi hvale na račun svog tima, ali i protivnika. U prvom planu bio je format Evrokupa.

"Od početka smo znali da je sistem takmičenja takav i da se igra jedan meč. Zadovoljni smo zbog toga što smo došli u situaciju da igramo u plej-ofu u najbitnijem dijelu sezone i u ABA ligi i Evrokupu. Spremali smo se za naredni meč, imamo dosta informacija o Bursi. U pitanju je tim koji je rastao tokom sezone, čestitam mlađem kolegi Alimpijeviću na svemu što je uradio do sada. Uhvatili su dobar ritam, imaju kvalitet, starteri su im bitni, ali ne treba zaboraviti igrače sa klupe. Oni u svakom trenutku znaju šta žele na terenu", počeo je Obradović.

Pričao je još o samom sistemu eliminacije koji je na snazi od ove sezone.

"Tako je kako je, izgleda kao da je Kup u pitanju, ali tako je svima. Daćemo sve od sebe i to je jedini način, da igramo košarku kao i do sada i da damo barem jedan koš više od njih. Najvažnije je da se meč dobije, način treba da se pronađe. Spremili smo se, ali je utakmica živa stvar i potrebna je reakcija i prepoznavanje nekih stvari."

Očekuje se da će biti pune tribine.

"Trebalo bi to da bude samo dodatni motiv i da igrači shvate šta je Partizan, to im stalno govorim. Ako su već ti navijači tu, onda je to samo vjetar u leđa. Dobili smo podatak da će biti dosta ljudi, dolazili su cijele sezone i to je prelijepo. Nema ništa ljepše za nas unutra od toga da znamo kakvu podršku imamo", jasan je Obradović.

Svoje viđenje svega iznio je i Zek Ledej.

"Čeka nas težak protivnik. Moramo da sprovedemo u djelo plan i ideju trenera i da se toga držimo. Ako to uradimo, imamo šansu da meč završimo pobjedom. Svi smo uzbuđeni. Plej-of je najbolji dio sezone, igra se za trofeje i moramo da odradimo svoj posao na terenu", zaključio je Ledej.

