Nije samo Jokić stradao! NBA siledžija gurao prst u oko i Hardenu, Džejmsu... Godinama to radi i ne prestaje!

Drejmond Grin iz sezone u sezonu govori da ne želi da namjerno povredi rivale, ali mu guranje prsta u oko već postaje zaštitni znak.

Krilni centar Golden Stejt Voriorsa Drejmond Grin (32) nasrnuo je prošle noći na Nikolu Jokića i rukom ga udario po licu, gurnuvši mu prst u oko. Bio je to krajnje nesportski potez i teško je tvrditi da Amerikanac nije imao namjeru da naudi najboljem košarkašu lige. Nažalost, on je po takvim gestovima i ranije bio poznat. I to posebno u plej-ofu.