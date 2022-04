Željko Obradović, Nebojša Čović i legende zajedno: Beograd će biti košarkaški centar Evrope, svi će gledati ka Areni!

Očekuje nas Fajnal For Evrolige u Beogradu, a u odborima koji se brinu o organizaciji ovog događaja su sve same legende.

Fajnal For Evrolige ove sezone odigraće se u Beogradu, a u petak je održan sastanak organizacionog odbora ovog spektakla koji treba da se održi u Areni.

Predsjednik ovog tijela Goran Šašić istakao je da će Beograd i Srbija biti sjajni domaćini, kao što je to bio slučaj i prije tri godine kada je na kraju Real Madrid osvojio titulu šampiona.

"Želio bih ovom prilikom da uputim dobrodošlicu ljubiteljima košarke iz cijelog svijeta. Naš cilj je da Beograd i Srbija budu najbolji mogući domaćini svima koji budu došli na Fajnal-for Evrolige u našu prestonicu. Poslije tri godine, publika se vraća na Fajnal for Evrolige, i nama je izuzetna čast što je to upravo u Baogradu i Srbiji, gradu i zemlji košarke. Da je Beograd bio sjajan domaćin i 2018. godine, potvrda je stigla dobijanjem novog domaćinstva nakon što je Berlin odustao. Od 2000. godine, samo su Istanbul, Berlin, Madrid i Barselona bili po dva puta domaćini završnog turnira Evrolige", naglasio je on.

Takođe je istakao da za sada prodaja ulaznica za ovaj događaj ide odlično i da će u Beogradu biti navijači sa svih kontinenata! Pojasnio je i šta će biti drugačije u odnosu na 2018. godinu.

"Biće nekoliko promjena u odnosu na 2018. Fan zona će umjesto na Kalemegdanu, ove godine biće na Savskom trgu, a juniorski turnir će umjesto u hali Aleksandar Nikolic biti u hali Ranko Žeravica. Formirana su tri odbora za realizaciju ovog projekta počevši sa Lokalnim organizacionim komitetom, koji predvode Dejan Damjanović i Filip Sunturlić kao direktori, a kojima će pomagati dvadesetak njihovih saradnika. To je veliki izazov za sve njih zbog nedostatka vremena sa kojim smo se suočili i zato smo angažovali ljude sa ogromnim iskustvom u organizaciji takvog sportskog dogođaja", naglasio je Šašić.

U organizacionom odboru se pored Gorana Grbovića nalaze i predstavnici Zvezde, Partizana, Beograda i još nekih institucija, a formiran je i počasni odbor u kome su redom legende i istaknute ličnosti srpske košarke.

"Sljedeći organizacioni odbor je onaj kojim ja predsjedavam, a potpredsjednik je Goran Grbović. Osim nas, u njemu su direktori KK Partizan i KK Crvena Zvezda kao i predstavnici Grada Beograda, Turističke organizacije Beograda, Aerodroma Nikola Tesla, kao i BIA, zatim, Minstarstva Unutrašnih poslova, spoljnih poslova, Pravde, sporta, zdravlje, kao i odbrane. Izuzetno nam je zadovoljstvo što će u Počasnom odboru, osim Gorana Vesića kao predsjednika biti kao potpredsjednici Željko Obradović i Božidar Maljković, kao i predsjednik KK Crvena Zvezda Nebojša Čović, zajedno sa legendama srpske košarke kao što su Radmilo Mišović, Nenad Krstić, Sonja Vasic, Igor Rakočević i Duško Savanović", objavio je Šašić.